Barcelona / Tek.no: Selv om QLED-TV-er er det nye store fra Samsung om dagen, så betyr ikke det at de har glemt å lage «vanlige» LCD-TV-er. I år vil de nemlig slippe fire nye serier med UHD-skjermer.

Og her gjelder det å holde tungen rett i munnen. For de nye QLED-modellene finnes i Q7 til Q9, men samtidig vil det finnes UHD/HD-skjermer som også strekker seg fra 6-serien til 9-serien.

Og i 7-serien finner vi blant annet to store, flate UHD-skjermer, der den største måler hele 82 tommer – som angivelig skal bli langt billigere enn tilsvarende størrelse skjermer fra selskapet.

Fortsatt nært beslektet

Slik ser Samsung MU9005 ut Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ikke helt uventet så har de nye MU-modellene mye til felles med Samsungs toppmodeller. De deler blant annet den samme plattformen som QLED i form av den nyeste versjonen av Tizen, samt at noen av de mest påkostede UHD-modellene også får den nye fjernkontrollen i metall.

Så er dette vanlige LCD-TV-er med normal lysstyrke? Nei, disse har faktisk like god lysstyrke som dagens SUHD-skjermer (Quantum dot), og det uten at de har disse ørsmå kvanteprikkene som kjennetegner QLED-seriene – altså 1000 nits.

Samtidig har også flere av modellene 10-bits fargepaneler, men vil ha litt dårligere farger enn QLED-skjermene på grunn av mangel på kvanteprikker.

Når det kommer til designen så er også mange av disse UHD-TV-ene flotte å se på, og bærer med seg mye av de samme preget som QLED-modellene har.

Samsung MU9005 og MU8005

Her har du MU8005. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

De to første, og best spesifiserte modellene, heter henholdsvis MU9005 og MU8005. Grunnen til at vi slår disse to sammen er at de på papiret er omtrent identiske utenom formfaktoren. MU9005 har et buet panel, mens MU8005 er en flat variant.

Begge skjermene har et flott design med minimalistiske rammer, på samme måte som Q7 og Q8. Foten ser veldig lik ut som årets fot, altså en boomerang-formet variant. Med andre ord er dette begge modeller som tar seg meget godt ut i stuen sin, hvor bakveggen også har et tøft mønster og hvor ledningene samles ut via foten. Dog har ikke denne modellen den tynne fiberkabelen, som kun Q-serien har, men en mini-utgave av One Connect-kabelen (Clean Cable Solution).

Videre til selve bildekvaliteten så må vi si denne virker meget bra, spesielt med tanke på at panelene ikke har kvanteprikker.

Det første som slår oss er at lysstyrken er meget god og habil, og det er lite tvil om at 1000 nits er innenfor rekkevidde. Samtidig så må vi si at fargene er gode, selv om de ikke har det råe stinget som QLED-skjermene serverer. På bevegelse ser også alt ut til å være på stell, selv om vi også her holder en knapp på QLED-serien. Innsynsvinkelen er noe dårligere, men fortsatt ikke ille til å være tradisjonell LCD.

Fakta om MU9005 og MU8005:

MU9005 er buet, og kommer i størrelsene 49, 55 og 65 tommer

MU8005 er flat, og kommer i størrelsene 49, 55, 65 og 75 tommer

10 bits panel (gjelder ikke 49-tommer, som har 8 bit)

1000 nits

2 tunere

MU9005 har en PQI (Picture Quality Index) på 2700

MU8005 har en PQI på 2600

One Remote

Clean Cable Solution

Prisene for disse skjermene er enda ikke kjent.

Samsung MU7005

MU7005 er stor i 82 tommer. Her med Samsungs utskremte Knut Rørnes. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Fjorårets 7-serie fra Samsung har fått mye skryt, og er en av de aller beste TV-ene du får for pengene. I år får du altså to nye 7-serier i form av Q7 og MU7005. Sistnevnte blir nå altså en vanlig UHD-TV med full HDR-støtte – på lik linje med de to modellene over.

Det som dog er litt interessant med denne modellen er størrelsene den kommer i. Denne skjermen starter på 49 tommer, og strekker seg hele veien opp til 82 tommer. Og selv om prisen på disse skjermene ikke er satt enda, er tilbakemeldingene vi får her i Barcelona at 82-tommeren skal bli billig sammenlignet med andre TV-er Samsung lager i denne størrelsen. Disse koster riktignok like mye som en god bruktbil, men likevel kan dette bli et godt alternativ for deg som er på jakt etter en ordentlig stor kino-TV.

Denne modellen er flat, og du får altså 1000 nits lysstyrke og 10-bits panel også her. På papiret virker altså denne modellen å være ganske godt spekket sammenlignet med storebrødrene sine i UHD-serien.

Når vi står foran 82-tommeren så er det noe fengslende med selve størrelsen. Det er tøft med en så stor TV. Samtidig så må vi si at bildekvaliteten er meget god til en så stor TV å være, hvor både farger og lysstyrke virker å være meget habile. Samtidig så ser vi at bildet som serveres er meget skarpt, dog er det riktignok 4K-innhold som blir servert, som ofte er en av ulempene med så store skjermer. Denne blir det rett og slett spennende å prøve når den tid kommer.

Fakta om Samsung MU7005:

Fås i størrelsene 49, 55, 65, 75 og 82 tommer

1000 nits lysstyrke

10-bits panel (unntatt 49-tommeren)

One Remote

Clean Cable Solution

MU7005 har en PQI på 2300

Prisene er som sagt ikke kjent enda. Vi kommer tilbake så fort vi vet mer om denne serien

Samsung MU6

Slik ser Samsung MU6505 ut. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Også 6-serien vil komme i en rekke konfigurasjoner i år. Her vil forskjellene være utforming, farger og hvorvidt skjermen er buet eller flat. Det de fleste av disse skjermene har til felles er at de har 8-bits panel og lavere lysstyrke. Dog nok til å gi deg en bedre opplevelse enn tradisjonelle LCD-skjermer med det Samsung kaller HDR+.

Også her får du et stilig design, og det er tydelige likehetstrekk mellom disse modellene og storebrødrene. Vi ble stående å se en del på MU6505, en kurvet TV som etter vår mening ser meget bra ut – den også.

Bildekvaliteten er fortsatt ganske så god, men du begynner å se at fargene ikke lenger er like slående som den du får servert med skjermene som har 10-bits paneler. Likevel er sortnivået ganske habilt, og skarpheten er fortsatt god.

Prismessig er heller ikke prisene på disse skjermene kjent, men tradisjonelt har disse vært rimelig gunstige på pris.

Fakta om Samsung MU6: