Sniktitt Huawei Watch 2

Barcelona/Tek.no: Smartklokker har eksistert på markedet i en god stund nå, men hverken Apple- eller Android-leiren har helt klart å knekke koden for å klare å gjøre dem til må-ha-produkter.

Nå som Google har lansert en oppdatert versjon av klokke-operativsystemet sitt, Android Wear 2, står en ny generasjon klokker klare for å prøve å overtale oss om at smartklokker er noe alle trenger å ha rundt håndleddet.

En av disse enhetene med splitter nye Android Wear 2 er Huaweis nyeste klokke, Watch 2, som vi fikk prøve litt på messeområdet på Mobile World Congress.

Klokken har innebygd 4G, så du kan sende meldinger og ringe fra den helt uavhengig av mobilen. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Har alt du kan trenge

Klokken har tilsynelatende alt du kan be om fra en moderne smartklokke. Med innebygd 4G og GPS kan du glemme mobilen hjemme når du tar deg en løpetur, og et oppgradert batteri skal holde den i live i minst to dager ved vanlig bruk, eller to uker i klokkemodus. Skulle du virkelig gå all-inn for å bruke den separat fra mobilen din kan den også skilte med dobbelmikrofon med støyreduksjon, slik at personen i andre enden hører deg enda klarere under en telef-... eh, klokkesamtale.

Med Android Wear 2 har Android-klokker endelig fått en egen app-meny og en app-butikk, direkte på klokken. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Klokken kommer i en håndfull forskjellige versjoner, og du kan velge mellom enten en modell som kun har Bluetooth for å snakke med omverdenen, en modell som kommer med plass til et micro-simkort, eller en siste variant med e-sim-løsning. Sistnevnte krever altså ikke at du stapper i et fysisk simkort for å kunne koble deg til en operatør. Samsung og OneCall var først ute med e-sim i Norge i fjor, og nå ser det altså ut til at flere selskaper har fått øyne opp for teknologien.

Klokken kommer i tre versjoner, kalt Classic, Sport og Active, og prisen ligger mellom 2699 og 3599 kroner.

Stor og pen

Sportsversjonen kommer med gummiarmbånd. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

På messeområdet hadde vi muligheten til å prøve ut Huawei Watch 2, og førsteinntrykket var på mine tynne håndledd at dette er en stor klokke. Dette inntrykket ble gjort enda tydeligere da armbåndet på klokken vi prøvde var litt ekstra tjukt og laget av gummi, som gjorde at den bygget litt ekstra ut fra armen. Men en stor klokke trenger ikke å være noe negativt, og på min kollegas arm fremsto den mer som en vanlig klokke.

Selve huset er ganske lekkert, og kommer i en ganske tradisjonell 42-millimeters størrelse. Vi liker at flere av smartklokkeprodusentene nå har omfavnet runde skjermer, som får dem til å minne mer om tradisjonelle, mekaniske klokker. De forskjellige urskivene man kan velge mellom gjenspeiler også dette fokuset, da de aller minner om klassiske og tradisjonelle klokker.

Klokken lades med en proprietær lader fra undersiden. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Vi tittet mest på Sport-utgaven av klokken ettersom det er den som garantert vil finne veien til norske butikker, men vi krysser likevel fingrene for at vi får se Classic-versjonen her. Classic-klokken har samme størrelse på selve kassen, men har litt større feste til armbåndet - 22 millimeter i stedet for 20. Hvis du allerede har en skuff med store, dyre klokker, vil du kunne bruke de samme armbåndene på Huaweis smartklokke. Bonuspoeng!

Samtlige av klokkene var satt i demo-modus, så det var ganske begrensede muligheter til å faktisk få et inntrykk av hvordan de vil være i praksis. Klokken kjører som sagt Android Wear 2.0, så vi kunne blant annet åpne opp en egen app-meny som viste alle installerte apper, og bla oss til den nye butikken for klokkeapper. Det var imidlertid umulig å prøve stemmestyringen, sende meldinger eller prøve ut de innebygde appene.

Det får vi heller prøve oss på når vi får inn enheten til test!

Flere av urskivene man kan velge mellom minner om tradisjonelle, mekaniske klokker. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Spesifikasjoner

Smartklokke med Android Wear 2.0

42 mm hus

Skjerm: 1,4 tommer, 390 x390 AMOLED

Trådløst: Bluetooth 4.1 + wifi 802.11 b/g/n, GPS

Størrelse: 48,9 x 45 x 12,6 mm

Vekt: 40 gram for vanlig, 46 for classic

Virker med: Android, noe begrenset funksjonalitet med iOS.

Teknologi: 4 GB lagring, 4G, GPS, gyroskop, magnetsensor (kompass), akselerometer, NFC

Pris og lansering: Lanseres i mars

Huawei Classic Bluetooth: 2 699 kroner

Huawei Sport med Esim: 3199 kroner

Huawei Sport med nano-sim: 3100 kroner

Huawei Active Bluetooth: 3599 kroner

