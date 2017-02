Sniktitt Huawei P10

Barcelona / Tek.no: I fjor slapp Huawei P9 og P9 Plus rett i etterkant av mobilmessen her i Barcelona. Telefonene har generelt gjort det godt i tester, og mange har gitt Huawei skryt for å følge sin egen designlinje med flaggskipene. Nå er det tid for en oppdatering, og Huawei P10 og P10 Plus er lansert.

Spennende nye farger

Huawei P10 Størrelse: 14,53 x 6,93 x 0,7 cm

Vekt: 145 gram

Skjerm: 5,1 tommer, 1920 x 1080 piksler, Gorilla Glass 5

Maskinvare: HiSilicon Kirin 960, åtte kjerner (4x Cortex A73@2,4 GHz + 4x Cortex A53@1,8 GHz), 4 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB, plass for MicroSD

Operativsystem: Android 7 + EMUI 5.1

Teknologi: Fingerleser under glass, hurtiglading

Kamera: 12 MP hovedkamera, optisk stabilisert, fokus ved laser + fasedeteksjon, 20 MP svart/hvitt-kamera, Leica-optikk + programvare, Leica-funksjoner på selfiekameraet

Batteri: 3200 mAh Pris: 6000 kroner

De nye telefonene henter mesteparten av sin design fra forgjengerne, men samarbeid med andre kjente aktører virker å være viktig for Huawei. Dermed har de hentet inn fargehjelp fra Pantone i år, du vet - selskapet som elskes av fotografer og motefolk for sin ekstremt nerdete omgang med fargetoner.

Det kommer to nye fargetoner i serien som er hentet fra dette samarbeidet, men i første omgang dukker ikke disse opp i Norge. En dame fra Pantone brukte det som for meg virket ganske lang tid på å forklare hvorfor grønt og blått er fine farger fra scenen. Jeg innser at jeg som fullstendig moteudugelig neppe var midt i målgruppen for den delen av lanseringen.

Men skuffende er det likevel at det er svart, sølv og gull som kommer til Norge i første omgang. Det er jo tross alt gøy med litt farger i hverdagen, men kanskje er vi nordmenn like trauste på mobilfronten som når vi velger svarte og kommunegrå biler.

En mye mer håndterbar Mate 9 Pro

På siden av telefonen har du volumtaster og låseknapp. Låseknappen har rød aksentmerking. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Begge de to telefonene har forholdsvis slanke rammer på langsidene av skjermen, mens rammene øverst og nederst ikke har krympet særlig siden sist. Dermed er ikke dette telefonene for deg som vil ha absolutt mest mulig skjermareal i en så kompakt som mulig telefon.

Men P10 er likevel mer kompakt enn mye av det som lanseres i dag, med sin 5,1 tommer store skjerm og kun en drøy millimeter i aluminiumsramme og svart felt langs kanten av skjermen.

Ser vi til spesifikasjonene virker det åpenbart at mye er resirkulert fra fabelaktige Mate 9 Pro. Det er ikke alltid jeg er tilhenger av «enkel» resirkulering, men her er jeg det. Mate 9 Pro er fortsatt toppmodellen fra Huawei, litt på samme måte som Samsungs Note-telefoner i praksis har vært toppmodeller ved siden av Galaxy S-serien. Men den er for stor for mange, og den avrundede skjermen er heller ikke noe alle liker.

Kraftig ytelse som man merker

USB type-C og hodetelefonkontakt i bunnen av telefonen. Her er det også høyttaleren. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Men det absolutt alle kan like er følelsen av at det ikke er en strikkmotor som driver mobilen. I Mate 9 Pro er det absolutt ingen strikkmotor. Det føles som om den kan tygge seg gjennom alle utfordringer uten å sakke av. Og førsteinntrykket av Huawei P10 er at også den kan det, selv om modellen jeg har tilbrakt tid med er den enkleste av dem med fire gigabyte RAM fremfor seks. Ellers deler den altså systembrikke med storebror.

Aluminiumen er behandlet på en ny måte i P10. Det skal sikre grep og at telefonen ikke er mottakelig for fingeravtrykk. Begge påstander virker å stemme rimelig godt. Dette er enkelt og greit en god mobil å holde, og etter mye bruk har jeg ikke lagt merke til fingermerker. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Huawei skryter forøvrig av at berøringsresponsen i skjermen skal være bedre enn for andre telefoner. Det er ikke snakk om fryktelig mye, selv om de fire millisekundene ned fra Samsungs 89 millisekunders responstid ble representert med halvparten så høye søyler på fremvisningsskjermen her i Barcelona. Likevel er det ikke til å stikke under en stol at absolutt alt hjelper, og når telefoner uansett er så raske som P10 må man også se på ting som skjermrespons.

Umiddelbart er det vanskelig å si om jeg merker dette. Telefonen virker kjemperask, men så er den også kliss ny og man skal leve litt med en telefon før man merker hvor akilleshælene bor.

En ting som er helt nytt for Huawei i denne omgang er fingerleseren. Denne gangen bor den under glass (og har funnet veien til framsiden), og hele forsiden av telefonen er i ett sammenhengende stykke glass. Hvis det høres kjent ut er det fordi Xiaomi Mi5S var først til markedet med en slik løsning i fjor. Dette er første gang en av de store mobilprodusentene som er tungt til stede på vårt marked gjør noe liknende.

Ny fingerleser

En annen nyhet for Huaweis telefoner er at fingersensoren som også virker som hjemknapp har endret funksjon. Tilbake- og app-knappen er borte, og fingersensoren i P10 fungerer nå som sensoren i nettbrettet MediaPad M3 8.4 gjør. Det betyr at tre ulike funksjoner er bakt inn, ved siden av fingeravtrykksgjenningen.

Ett trykk på feltet tar deg ett hakk tilbake i menyene, et langt trykk tar deg til hjemmeskjermen, og hvis du sveiper til høyre eller venstre får du appvekslingen.

Dette er i stor grad en vanesak, og etter en tids bruk av MediaPad M3 ble jeg rimelig godt vant til konseptet. I de tilfellene man skal helt tilbake til hjemmeskjermen tar det imidlertid litt lenger tid.

Skulle du ikke bli komfortabel med denne løsningen er det også mulig å ha snarveiene på skjermen.

EMUI i kombinasjon med Android 7 fungerer godt og gir deg mulighet til å velge om du vil ha alt innholdet på hjemmeskjermene eller om du også vil ha en appskuff. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Haugevis av tema og valgmuligheter

Telefonen kommer med en bråte tema, slik Huawei har for vane å utstyre enhetene sine. Personlig syntes jeg stålvarianten virkelig ikke var kledelig, og minnet mer om oldtidens grafiske grensesnitt. Skeuomorfismen der man vil at alt skal se ut som noe fra virkelighetens verden har gått ut litt på dato. Heldigvis er det et tema for enhver anledning her, og det er mange «flate» designvarianter å velge mellom også.

En annen likhet mellom P10 og Mate 9 Pro er forresten muligheten til å velge appskuff hvis man vil. Det er høyst personlig om man liker å ha alt på hjemmeskjermene, omtrent slik iOS fungerer, eller om man heller vil skjule de mindre brukte appene i en lang liste. Huawei gir oss endelig begge deler. Det er veldig bra.

Kameraet gjør en solid jobb

Dobbelkameraet er fortsatt med. Det er Leica også. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

De første forsøkene med bruk av kameraet i P10 ser også ut til å langt på vei bekrefte Huaweis påstander om at kameraet er utmerket. Speifikasjonsmessig er dette igjen mer eller mindre samme saker som vi kjenner fra Mate 9 Pro, men her har Leica trykket navnet sitt på det. Det skal bety andre linseelementer, men sannsynligvis langt viktigere – at kameraprodusenten har vært involvert i utviklingen av programvaren.

Akkurat hvor godt kameraet er skal vi få vesentlig bedre oversikt over de kommende dagene, ettersom testmodell av P10 allerede er hentet.

Det som er på det rene er at nattmodusen fortsatt er ett av Huaweis heteste kamerakort. Den lar deg saktens stille på ISO, lukkertid og blender i appen hvis du bruker proffmodusen. Det er fabelaktig om du vil knipse et håndholdt foto i dårlig lys. Men har du noe å sette telefonen mot mens den knipser, har jeg til gode å få bedre kvalitet på mørkebildene enn det Huaweis enheter får til selv.

Med bevegelige detaljer i bildet fungerer det dog litt dårligere med nattmodusen enn ellers. Det blir en slags mellomting mellom et bilde med lysmaling og et uklart vanlig bilde der objekter er i bevegelse. Men hvis du ønsker lysmalingseffekten er det en egen modus i kameraappen og kanskje bedre egnet for mørkebilder med bevegelige deler.

Noen testbilder fra kameraet ser du i karusellen under.

