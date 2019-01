SNIKTITT: Huawei MateBook 13 Huaweis nyeste tar det beste fra begge søsknene

Las Vegas / Tek.no: Med mindre du har bodd under en stein den siste tiden har du nok fått med deg at PC-markedet har fått en ny aktør å regne med, nemlig kinesiske Huawei.

Selskapet er nok mest kjent for mobilene sine, men innenfor PC-markedet bemerket de seg allerede fra dag én da de lanserte sin MateBook X tilbake i 2017. Etter dette har vi fått både budsjettvennelige MateBook D og proffe MateBook X Pro, samtlige vurdert som noen av markedets aller ypperste bærbare her på Tek.no.

Huawei MateBook 13 Skjerm: 13" IPS, 2160 x 1440 (3:2)

Prosessor: Inntil Intel Core i7-8565U

(4 kjerner @ 1,8 – 4,6 GHz)

Grafikk: Intel UHD 620/ Nvidia MX150

Lagring: Inntil 512 GB M.2 PCIe-SSD

Minne: Inntil 8 GB (2133 MHz LPDDR3)

Porter: 2x USB-C, lydutgang

Vekt/tykkelse: 1,3 kg, 14,9 mm

Pris: Ukjent

Når selskapet benyttet CES-messen til å avduke en fjerde modell, kalt MateBook 13, var det dermed gitt at vi skulle bort å kikke på den.

For om sant skal sies virker det som nesten alle forbrukerproduktene som kommer fra Huawei den siste tiden blir til gull. Og selv om konkurrentene også har vist frem særs lekre maskiner under årets messe tyder vår lille tid med maskinen på at også MateBook 13 blir en fulltreffer for det nyankomne selskapet.

Med MateBook 13 trekker nemlig Huawei ut essensen av både sin superlette MateBook X på 13 tommer og sin profforienterte MateBook X Pro på 14 tommer.

Stjeler litt fra lillebror og litt fra storebror

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Fra MateBook X hentes formfaktoren og designet, mens storebror MateBook X Pro donerer bort sine langt kraftigere komponenter, som den firekjernede Intel-prosessoren og dedikert Nvidia MX150-grafikk.

Alt til en liten kostnad selvsagt. For i forhold til MateBook X legger MateBook 13 på seg 250 gram, blir tykkere, samt utstyres med en vifte som er helt nødvendig for å tøyle den ekstra datakraften. I tillegg kan ikke maskinen konfigureres med mer enn 8 GB minne, noe som kan bli knapt for proffbrukere.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Resultatet blir uansett en arbeidshest som takler både kontoroppgaver og lett spilling, samtidig som den passer inn i en hvilken som helst bag eller veske.

Huawei forteller at MateBook D og X er beregnet for studenter eller lette oppgaver, mens den nye 13-tommeren skal fylle behovet til de som trenger mer kraft og ikke ønsker å dra på en fysisk større maskin som X Pro.

Om det er plass til tre premium MateBook-maskiner mellom 12- og 18 000 kroner gjenstår å se, men det skal i alle fall ikke stå på gjennomføringen.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Den velkjente Huawei-poleringen er på plass

Som for de tidligere maskinene i MateBook-serien er byggekvaliteten og designet på den nye 13-tommeren veldig gjennomført. Det er ikke det at Huawei har gjort så mange modige valg, akkurat, men den rene og enkle aluminiuminnpakningen fungerer som bare fillern. Kombinert med en skjermhengsel som lar deg åpne maskinen med bare én finger og et skjermpanel som dekker 89 prosent av skjermflaten er maskinen konkurransedyktig med det meste.

Panelet, som skilter med et godsaker som 3:2-forhold, høy lysstyrke og lite refleksjoner, virket dessuten å være like godt kalibrert som vi nå er vant til fra denne kanten.

Legg til at tastaturet er det samme gode som vi kjenner fra MateBook X og MateBook X Pro, og at pekeplaten er blant de desidert beste i Windows-verdenen, så er det lett å se hvor denne reisen kan ende.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Dette er vi spent på

Om vi skal sette fingeren på noe må det være at MateBook 13 ikke kommer med en fremtidsrettet Thunderbolt 3-port slik storebroren X Pro gjør. Vi er også spente på batteritiden og hvor mye støy vi kan forvente oss når vi kjører i gang spill og litt mer krevende programmer, og viften sikkert vil spinne opp.

Dette er selvsagt punkter vi vil komme tilbake til straks vi får maskinen til test hos oss.

OBS: Huawei Norge forteller at vi i Norge får MateBook 13 i løpet av vinteren, men med litt annerledes spesifikasjoner enn modellene som ble vist frem på CES.