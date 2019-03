Tek.no / Barcelona: Et av produktene som har fått mye oppmerksomhet under årets MWC-messe er brettetelefonen Mate X til Huawei.

Under søndagens lansering ble den sluppet med brask og bram, men ingen av de oppmøtte journalistene fikk lov til å prøve produktet. I stedet måtte alle beskue den spesielle mobiltelefonen plassert i en bås laget av pleksiglass.

Nå har vi imidlertid fått lov å se og føle på produktet. Og førsteinntrykket styrker må-ha-suget vi kjente for dette produktet på søndagen med minst det dobbelte.

Er god å holde i

Huawei er blant mange store produsenter som har en enorm stand her nede på messegulvet i Barcelona.

Du åpner opp telefonen ved å trykke på den lille smale knappen i midten av huset der blant annet kameraet sitter. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Men for å se telefonen måtte vi inviteres med på et bakrom, og seansen varte ikke lenger enn noen få minutter. Men likevel fikk vi mulighet å prøve enheten et kort øyeblikk.

Det første som slår oss med denne telefonen er hvor liten og kompakt den virker, til tross for at den altså er brettet i to.

Det mye omtalte hengslet som gjør det mulig å brette telefonen helt inntil hverandre er et mesterstykke av små biter, og er fascinerende å se på i seg selv. Man kan kanskje spørre seg hvordan det vil fungere over tid dersom man får skitt og støv i denne finslepne mekanismen, men det vil nok tiden vise.

Telefonen kjennes ikke nevneverdig tung i hånden, selv om den altså utbrettet har en skjerm på hele åtte tommer. Og ikke minst to batterier som til sammen har en kapasitet på 4500 mAh.

Kanten på baksiden, der ladeporten, kameraene og låsemekanismen til skjermen holder hus, gir faktisk et etterlengtet grep om mobilen når du har foldet den helt ut.

Helt brettet ut har du en 8 tommer stor enhet som fint kan erstatte nettbrettet ditt. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Flere formater

Hengslet er noe av det som har tatt lengst tid å løse for Huawei. Hele tre år skal det ha tatt før de fikk den til å fungere skikkelig. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Når telefonen er foldet helt ut er det altså en åtte tommer stor OLED-skjerm vi har med å gjøre. På samme måte som en del andre skjermer av denne sorten har også denne meget gode farger, og et fengslende sortnivå å by på.

Vi får ikke bla i noen menyer, men likevel kan vi se at skjermen har en oppløsning som gir oss et knivskarpt bilde.

Når du klapper igjen telefonen blir altså skjermen en del av ytterkanten på telefonen. Litt risikabelt med tanke på å ha denne telefonen i lomma sammen med andre ting, eller en skrekk dersom man skulle miste den i bakken.

Sammenslått har du enten en avlang skjerm med kamera på den ene siden ... Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

For å hindre dette har Huawei utviklet et beskyttelsesfutural som vi nok tror blir fast inventar for mange. Med telefonen i denne er det kun den flate siden uten randen med kamera og så videre som vises.

Da har du en 6,6 tommer stor skjerm å bruke, altså blant de større du får i dag.

En annen fordel du har ved å kunne brette telefonen er at du fortsatt har en mindre skjerm på den siden som kameraet holder hus. Og skal du ta bilde av noen kan denne aktiveres slik at de som blir tatt bilde av også kan se seg selv via denne skjermen.

Låses sammen

Eller en fullverdig 6,6 tommer stor skjerm på den andre siden. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Når du bretter sammen telefonen klipses den ytterste enden av skjermen fast mot resten, og du kan ikke brette den ut før du løser ut denne låsen ved å trykke på en liten knapp på rammen.

Da slipper du i alle fall være engstelig for at mobilen skal åpne seg mens du har den i sekken. Det burde holde at selve skjermen er det som treffer omgivelsen først.

Vi ser også at dette er et såkalt tidlig eksemplar av telefonen, som ikke er ventet ferdig og klar for salg før vi kommer til sommeren.

Når skjermen er av kan vi se noen små ujevnheter i den, samt at vi også ser en svak slitasje der skjermen brettes.

Slik er beskyttelsesdekslet ut som Huawei har laget spesielt for Mate X. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Blir svindyr – hvis den kommer hit

Telefonen kom i en skinnpose når vi fikk se den. Nøyaktig hva som vil følge med i esken fikk vi aldri noe svar på.

Men etter å ha prøvd telefonen noen få minutter er det i alle fall en ting som er klart: Her skal det spares opp penger til sommeren kommer.

Som vi skrev ved lanseringen vil Mate X høyst sannsynlig koste godt over 20 000 kroner – om den noen gang kommer til Norge.

– Det er ennå ikke bestemt om Mate X skal selges i Norge. Dersom vi tar den inn vil det trolig skje i tredje kvartal, sa informasjonssjef Anders Bigseth i Huawei Norge.