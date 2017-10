Wien / Tek.no: Huawei har jobbet seg metodisk oppover i mobilmarkedet, med stadig heftigere toppmodeller. Den siste rapporten fra mobilbransjen konkluderte at Huawei nå selger mer enn Apple.

I dag lanserte de nye Mate 10 Pro som har heldekkende skjerm og er laget i glass og metall. Men Huawei påstår dette er noe mer enn en telefon. Det er visstnok en tenkende maskin.

Mate 10 Pro skal koste rundt 8000 kroner, og er tenkt å konkurrere med storheter som Samsung Galaxy S8, Apple iPhone X og LG V30. Vi snakker altså om noen av de ypperste mobilmodellene 2017 har å by på.

Huawei Mate 10 Pro Størrelse: 15,42 x 7,45 x 0,79 cm

Vekt: 178 cm

Skjerm: OLED, 2160 x 1080 piksler, 6 tommer, HDR10

Maskinvare: HiSilicon Kirin 970, åtte kjerner (4x Cortex A73@2,4 GHz + 4x Cortex A53@1,8 GHz), Mali G72 MP12 GPU, 6 GB RAM

Lagringsplass: 128 GB, ikke plass for minnekort

Operativsystem: Android 8 + EMUI 8

Teknologi: Bluetooth 5.0, EMUI Desktop (DisplayPort 1.2), IP67 (sprutsikker), TUV-sertifisert hurtiglading, dobbel SIM-støtte (4G og VoLTE på begge)

Kamera: 12 MP farge + 20 MP mono, OiS, f/1.6 (begge), frontkamera 8 MP, f/2.0

Batteri: 4000 mAh

Pris: 8000 kroner

Rask over tid?

Mate 10 Pro har en litt spesiell mobilprosessor på innsiden, men du vil neppe merke så veldig mye til den ut over at den gjør jobben sin raskt og effektivt. En egen del av brikken tar seg av databehandlingen som gjøres for at mobilen skal gjenkjenne ansikter i bilder, eller lære seg bruksmønsteret ditt å kjenne.

Men denne teknologien jobber for det meste i det skjulte. Det betyr raskere gjenkjenning av innhold på bilder, og det betyr at telefonen vet hvilke apper eller funksjoner du trenger på et gitt tidspunkt. Dermed kan den sørge for at innholdet du trenger venter i bakgrunnen, og spare deg tid.

Mate 9 Pro fungerte på samme måte, men hadde ikke en egen prosessordel med såkalte nevrale nettverk i til å gjøre jobben. Til tross for det hadde Mate 9 Pro både en batteritid og en ytelse som holdt seg knallgod over tid - og det er akkurat det Huawei ønsker å oppnå med løsningen.

Baksiden har en speilblank totonedesign. Telefonen er dekket av glass foran og bak. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ser best ut i virkeligheten

Huawei Mate 10 Pro virker absolutt heftig første gang jeg får lov til å prøvekjøre den her i Wien. Den ser ut slik den har gjort på ryktebildene i det siste, men likevel overrasker den designmessig, for i likhet med iPhone X er dette en telefon som gjør seg langt bedre i hånden enn på bilder.

Den spesielle prosessoren på innsiden hjelper telefonen å identifisere innhold på bilder raskere. Kameraet bytter modus automatisk når det oppdager mat, tekst eller andre fotosjangre som blir bedre med ulike innstillinger. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Båndet som kameraet på baksiden sitter i er ikke matt og ikke like tydelig skilt fra den øvrige telefonen som ryktebildene har antydet. I stedet er det en nyanse eller to unna hovedfargen, med det samme glasset som løper over hele baksiden over seg.

Telefonen ser rett og slett lekker ut, og en totonedesign som denne er også uvanlig nok i mobilsammenheng til at den burde klare å skille seg litt ut i hyllen du kjøper mobiltelefoner fra. Det er forresten den brune og den grå varianten som kommer til Norge, før en blå variant kan dukke opp senere.

Glasset skal tåle mye, og er Gorilla Glass, men varianten ville ikke Huawei oppgi. De har heller ikke sertifisert det for å tåle spesifikke fallhøyder, slik LG har med sin V30.

Kjempeskjermen

Skjermen er en 6 tommer stor OLED-variant. Størrelsesmessig er Mate 10 Pro omtrent på linje med LG V30 eller Apple iPhone 8 Plus. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Telefonen prydes av en seks tommer stor OLED-skjerm som dekker nesten hele forsiden. Smale felt øverst og nederst utgjør det du finner av ramme på denne telefonen. Her er det forresten HDR-støtte, slik du finner i de fleste av de nye mobilflaggskipene denne høsten.

Oppå skjermen er det en Android 8-basert utgave av Huaweis egne EMUI-menyer som kjører. Dette er ett av menysystemene som endrer på mest sammenliknet med Googles originale Android, men Huawei pleier å treffe godt med funksjoner og muligheter i telefonene sine. Og når de, som i Mate 9, får menyene til å være så lynende raske at de knapt stopper for noe som helst rekker man ikke å få følelsen av at noe er overflødig.

Heldekkende skjerm er kanskje den viktigste trenden Huawei har kastet seg på med Mate 10 Pro, men de har også kastet seg på en annen og mer omdiskutert trend. Uansett hvor hardt du leter på denne telefonen vil du ikke finne en vanlig hodetelefonkontakt.

Her får du med USB-C-baserte ørepropper, og vil du bruke gammeldags minijack må du bruke overgangen som Huawei legger ved. Skal du ha god lyd er det altså bare å sjekke en av våre samletester for trådløse hodetelefoner eller øreplugger.

Du trenger ikke dock eller spesialkabel for å bruke Mate 10 Pro som PC. En helt standard USB-C til HDMI-kabel er tilstrekkelig. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En trend som nok er langt mer velkommen, og på overtid for Huaweis vedkommende, er at Mate 10 Pro er sertifisert vannavstøtende. På dette punktet er det «catch up» for Huawei, i en verden der Samsung, Sony, Apple, Motorola, HTC og LG allerede har gått opp løypa for tette telefoner før dem.

Mate 10 Pro kan bli en «PC»

En annen helt ny løsning for Huaweis del er muligheten til å bruke telefonen som en slags PC. Samsung har hatt dette i sine siste toppmodeller, og Motorola har lekt med slike løsninger for flere år siden. Men der man vanligvis har måttet ha en slags krybbe for å bruke funksjonen, forutsetter Mate 10 Pro bare at du har en enkel standardkabel fra USB-C til HDMI.

Ingen hodetelefonkontakt! Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I hvert fall så lenge du klarer deg med trådløst tastatur og mus. Telefonen kan koble til flere Bluetooth-tilkoblinger samtidig, men har naturligvis ikke vanlige USB-A-porter. Da løsningen ble demonstrert så den smidig og fin ut, og den liknet ikke så rent lite på Samsungs variant over samme lest.

De to kameraene på baksiden har fortsatt Leica-merket på seg, og glasset skal ha blitt enda bedre enn før. Fokuset er fortsatt omtrent der det har vært for Huawei og mobilkamera; det handler mye om bokeh og om det klassiske utseendet på bilder fra Leica-kamera, der en litt spesiell dybdeskarphet og fargegjengivelse ofte skiller dem litt fra andre.

En hybridzoom som lages ved hjelp av de to linsene og digitalmagi hører også til. Så godt som samtlige toppmodeller har nå en eller annen zoom-løsning som skal være bedre enn gammeldags digitalzoom, og Huawei er ikke noe unntak.

Lovende saker

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er vanskelig å gripe fatt i ett spesielt punkt som det vi er mest spente på med Mate 10 Pro. Men det er ikke fordi den er kjedelig eller skuffende.

Hvis telefonen viderefører alt det Mate 9 Pro var god på, bør dette være én skikkelig godmobil. For det er sjelden man støter på så gode egenskaper som fjorårestoppen fra Huawei har. Den er lynende rask uansett oppgave, batteriet holder i evigheter, det går raskt å lade den og den har et menysystem strødd med nyttige funksjoner man ikke ser i alle andre telefoner.

Mate 10 Pro virker ikke som noe drastisk nytt fra Huawei, men snarere en forbedring over hele linja. Legger man så til at designen er oppdatert og moteriktig bør kineserne ha en vinner.

Telefonen kommer i salg i månedsskiftet november-desember her i Norge. Dermed rekker den akkurat julestria, for deg som har planlagt en ekstra heftig julegave til deg selv.

PS! Det finnes to andre Mate 10-varianter som selges rundtom i verden. Den ene heter bare Mate 10, og har tradisjonell design med rammer rundt skjermen, mens den andre er en mer påkostet Pro-modell som Porsche har satt sin designmerkelapp på. Det er den vanlige Pro-utgaven som først og fremst er aktuell for vårt marked.

Vil Huawei klare å konkurrere med LG?

