Nå har PC-giganten HP avduket en ny bærbar spillrigg som skulle innfri kravene til selv de mest kresne.

Den nye PC-en heter Omen X og er pakket med mye snadder for spillentusiastene. Blant annet kan maskinen leveres med opptil et fabrikkoverklokket GTX 1080-grafikkort, som jo er mer enn potent til krevende spill – og VR for den saks skyld.

4K og overklokkingsvennlig

PC-en har en skjerm på 17 tommer som kan fåes med 4K-oppløsning om man har behov for det, eller med vanlig 1080p-oppløsning. Nvidias G-Sync-teknologi er også på plass, som skal hindre riving i bildene.

Skjermhengslene er store, men svært solide. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Som førsteinntrykk virker maskinen å være godt skrudd sammen, og spesielt de to ganske iøynefallende skjermhengselene opplevdes som solide med god og jevn motstand.

På innsiden finner man ellers inntil 32 GB minne, og lagringsalternativene omfatter ulike SSD- og harddiskkonfigurasjoner, eller eventuelt én harddisk på 1 TB.

Maskinen kan leveres med ulåste, overklokkingsvennlige i7-prosessorer, samt minne med støtte for Intel XMP-standarden som også kan overklokkes. Overklokkingen skal være enkel å håndtere takket være den medfølgende Omen Command Center-programvaren.

Der overklokking ellers gjerne skjer på eget ansvar har HP så stor tro på komponentene i denne maskinen at de ikke fraskriver seg ansvar for reklamasjon eller garanti dersom overklokkingen skulle gå til skogen og ødelegge for deg.

HP skryter også av at Omen X er veldig lett å oppgradere. Har du en vanlig Philips skrutrekker er du bare en håndfull skruer og et enkelt panel unna å kunne skifte ut minne eller lagringsløsning.

Solid kjøling

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Både ytelsen ut av boksen og spesielt med overklokking krever solid varmehåndtering. HP har i så måte utstyrt den nye Omen X-modellen med en kjøleløsning som kombinerer fysisk større vifter enn hos de vanlige Omen-maskinene, og et integrert fordampningskammer med fire varmerør som frakter varme fra prosessorene til fire radiatorer plassert i hjørnene.

Den massive vekten på omtrent 4,7 kilo kjennes godt når du løfter på den, men om ikke annet er dette nettopp et godt bevis på den solide kjøleløsningen på innsiden.

Mekanisk tastatur

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Ellers kommer PC-en med et mekanisk tastatur. Under vår lille testseanse var det tydelig at dette hadde langt mer vandring på tastene enn tradisjonelle bærbartastaturer ellers gir rom for, men det krever nok også en del tilvenning. Det er nemlig lite rom mellom hver tast.

Ellers støyer jo tastaturet mer enn et membrantastatur, men HP har lagt seg på en forsiktig linje hvor det er små knepp heller enn øredøvende klump som høres når en skriver. Ikke noe for lesesalen altså, men hjemmebruk blir null problem.

I kjent Gaming-stil er maskinens ytre prydet av en rekke RGB-LED-lys. Omen X kommer med en flere forhåndskonfigurerte profiler for MOBA, FPS- eller andre sjangere, men du kan også sette opp belysningen akkurat slik du selv vil. Tastaturet støtter for øvrig også 26 N-key rollover-taster med «anti ghosting» slik at alle kommandoer du gir blir registrert selv om de skulle inntreffe helt likt.

Stereohøyttalere fra Bang & Olufsen og tilkoblingsmuligheter som omfatter tre USB 3.0-porter, to Thunderbolt 3-godkjente USB C-porter, HDMI 2.0a med HDR-støtte og Mini-Displayport er ellers på plass.

Omen X vil bli tilgjengelig i USA i november til en startpris på 2300 dollar. HP forteller til oss at den norske prisen vil ligge på omtrent 30 000 kroner når den etter hvert dukker opp her til lands.

Du kan lese mer om Omen X på produktsiden til HP.

