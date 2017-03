Først har jeg en erkjennelse å komme med. Helt siden Get endret grensesnittet på dekoderen sin og rullet ut de de kaller «den nye TV-opplevelsen», har jeg hatet å se på TV. Det er vel og bra med nye funksjoner som «Start forfra» og arkivinnhold, og det nye grensesnittet ser moderne ut, men det kan ikke ha vært veldig gjennomtenkt fra et brukerperspektiv.

Det kreves konsekvent enormt mange trykk på fjernkontrollen for å komme dit du vil, og den nye Get Box II IP-dekoderen dessuten så svak at det føles som å navigere gjennom sirup. Resultatet er derfor rett og slett ganske miserabelt, og gjør at jeg stort sett unngår å bruke dekoderen i stua (og følgelig også TV-en) om jeg kan.

Alt tilgjengelig overalt

Det var derfor til min store glede at Get kom med nyheten forrige måned: Fra og med 1. april får kundene tilgang til alle sine kanaler gjennom nettleseren - uansett hvor i landet du befinner deg. I tillegg kan du bytte ut vanlige kanaler med tjenester som HBO Nordic.

Forrige uke fikk jeg tilfeldigvis tidlig tilgang til det nye systemet, og det skal ikke mange dager med bruk til for å kunne konkludere med at det virkelig er en TV-revolusjon på gang.

Du logger inn med den samme infoen som du vanligvis bruker på Min Side hos Get, en relativt enkel affære. Det første du blir presentert med er en kuratert oversikt over noe av det som er tilgjengelig, og under der hva som er mest populært av direkteinnholdet akkurat nå.

TV-guiden er ikke veldig ulik den vi er vant til fra dekoderen. Fordelen er at den er ekstremt mye raskere å navigere i her. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

TV-guiden til Get likner veldig på den du får presentert på dekoderen hjemme i stua, men forskjellen er at den er uendelig mye mer behagelig å navigere i når du kan gjøre det med fingeren eller musa enn med en treig fjernkontroll.

Guiden inneholder kun kanaler du har inkludert i kanalpakken din og faktisk kan se, men du kan altså bytte innhold i pakken så ofte du vil, og min erfaring er at det tar nærmere fem sekunder enn fem timer, som Get advarer mot at det kan ta.

Ikke «Start forfra»

Slik ser en typisk serieepisode-side ut. Herfra kan du se alle andre episoder av samme serie som er tilgjengelig, i tillegg til hvor lenge den aktuelle episoden er tilgjengelig. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Fra TV-guiden kan du selvfølgelig klikke på den kanalen du vil se, men her er det foreløpig en funksjon vi savner litt, og det er muligheten til å starte forfra om du kommer akkurat litt for seint til å få med deg starten på favorittprogrammet. Da må du i tilfelle vente til programmet er ferdig og se det helt forfra via arkivet.

Arkivet inneholder nemlig stort sett alle programmer som er sendt i løpet av de siste sju dagene, og det gjør at du til enhver tid har et ganske stort bibliotek av serier, filmer og annet å se på. Filmer og serier er sortert i hver sin fane i nettlesergrensesnittet, og mens seriefanen nærmest lover litt mer enn den kan holde, siden det stort sett dreier seg om noen enkeltepisoder av hver serie, er filmer-fanen langt mer interessant. En hel ukes oppsamling av filmer fra alle kanalene gir et bibliotek som ikke er veldig langt unna å kunne konkurrere med et gjennomsnittlig Netflix-bibliotek.

Det er selvfølgelig ikke de aller nyeste filmene du får servert, men det er det jo ytterst sjelden på Netflix også. Den siste uken har vi for eksempel kunnet se The Hunger Games: Catching Fire, Salt, Brokeback Mountain, Catch me if you can, Minority Report, Meet the Fockers, Shutter Island og Shooter, i tillegg til hundrevis av andre filmer.

Den siste fanen med innhold er barneinnhold, og her er det litt begrenset hva akkurat jeg har valgt å ha i kanalpakken min, men også her bør det også kunne være mulighet for å kunne kutte ut en betalt strømmetjeneste om du i hovedsak har den for barneinnholdet.

En fotnote er at det ikke er alle kanaler som har arkivinnhold tilgjengelig. NRK-innholdet er for eksempel ikke der, men det er i og for seg ikke så rart, ettersom det uansett er fritt tilgjengelig via NRKs egne nettsider. Søndagens miserable landskamp Nord-Irland-Norge fra Eurosport er heller ikke tilgjengelig i arkivet, så Get sitter åpenbart ikke med absolutt alle rettigheter, og slik gjetter vi at det vil være også for en del annen sport.

Filmer-fanen gir deg et konstant skiftende bibliotek av filmer, og det er rett og slett overraskende mange å se i løpet av en ukes arkiv. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Hopp over reklamen

Get virker å ha gjort en god jobb med indekseringen av innholdet. For eksempel kan du klikke på Will & Grace-episoden som skal gå om en time, og så får du opp alle andre Will & Grace-episoder som er tilgjengelig i arkivet (som i akkurat dette tilfellet var omtrent samtlige andre episoder i sesongen). Foreløpig er det ikke alle serier som fungerer etter intensjonen - Bundy er for eksempel et unntak vi kom over, men ettersom tjenesten foreløpig er i beta er det rimelig å anta at dette vil være i orden rimelig kjapt etter lansering.

En ting vi kanskje også savner litt er muligheten til automatisk å gå videre til neste episode om vi ser på arkivinnhold som inneholder flere episoder, litt slik som Netflix «alltid» har gjort og alle andre etter hvert har kopiert. De ulike klippene er tilsynelatende også delt opp etter tiden programmet skulle vært sendt, noe som gjerne gjør at det kan følge med en liten snutt av programmet før i begynnelsen eller neste program i slutten.

Barneinnholdet er selvfølgelig også tilgjengelig i arkivet, men innholdet her er i større grad avhengig av hvor mange kanaler med slikt innhold du har i kanalpakken din. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Du slipper naturlig nok heller ikke unna reklamen her, men i motsetning til for eksempel Viafree kan du her bare spole deg forbi hele reklamepausen når du ser på arkivinnhold - litt som du kan når du har tatt det opp på dekoderen hjemme.

Kun 720P

Serverne svarer lynkjapt når du klikker "Se" på noe, selv om du først får servert en rimelig kornete utgave. Høyeste oppløsning er foreløpig bare 720P, så det er ikke akkurat ultra-HD du får servert, men det fungerer greit så lenge skjermen ikke er for stor eller du sitter altfor nært - og det er jo stort sett oppløsningen du uansett får servert av dekoderen.

Vi har i løpet av betaperioden ikke opplevd noen store problemer med tjenesten - ingen vesentlige stopp i strømmingen eller nevneverdige reduksjoner i kvalitet. Foreløpig ser den eneste formen for hikke ut til å være en liten stopp i lyden hver gang du går fra fullskjerm tilbake til vindu - i alle fall i Safari på Mac OS.

Vi opplevde også at filmer-fanen var helt tom i en periode, men det kunne virke som om det var fordi Get holdt på å oppdatere indekseringen, og det har fungert helt fint siden.

Klikker du på «søk» får du opp en beskjed om at søket er noe det jobbes med, i tillegg til en smørbrødliste over andre forbedringer som kommer. Her heter det blant annet «Vi forbedrer bildekvaliteten på Chromecast og Airplay», noe som implisitt kanskje kan tolkes til at støtten for dette allerede er på plass, men det er i alle fall ikke noe undertegnede har klart å finne - i alle fall utover en ren nettleser-speiling.

Har jeg brukt det?

En ekstra bonus med Gets web-tv er at du slipper å ha eget Sumo-abonnement for å kunne se TV2-kanalene og arkivinnholdet online. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Det korte svaret er "Ja, en hel masse." Jeg er imidlertid av typen som stort sett har et eller annet strømmende på en skjerm nærmest til enhver tid når jeg er hjemme, så at jeg har omfavnet et nytt tilbud er i og for seg ikke så overraskende. Men det er noe med at dette gjør innholdet som tradisjonelt har vært bundet til den ene skjermen i stua tilgjengelig absolutt overalt, og det gjør noe med bruksvanene.

Og ja, jeg er selvfølgelig klar over at mesteparten av innholdet har vært tilgjengelig via Get-appen på hjemmenettet lenge, men da har du stort sett vært begrenset til telefon- eller nettbrett-skjermen. Det er uansett ingen degradering av hvilken utvikling dette er.

Get har foreløpig ikke sagt noe om hvor mange samtidige strømmer du eventuelt kan ha på abonnementet ditt, men det er også rimelig lett å se for seg at dette kan løse et problem om dere er flere i husstanden, bare har én TV og vil se på forskjellige ting. Det gjør det også mye enklere å koble opp flere TV-er og for eksempel bruke en Apple TV som signalkilde, eller det kan gi deg full tilgang til kanalene på hytta om du skulle være så heldig at du har en brukbar internett-tilkobling der.

Så langt ser det ut som om Get har gjort en imponerende god jobb med rettighetshaverne for å få til dette, og den tekniske opplevelsen virker foreløpig også å være svært god. Så er det selvfølgelig en helt annen sak hvordan det ser ut når tusenvis av brukere skal inn samtidig, men foreløpig lover det i alle fall veldig bra.

Og bonusen er at jeg slipper å forholde meg til dekoderen i stua nærmest i det hele tatt.

Gets nye web-tv lanseres offisielt 1. april. Canal Digital har for øvrig nylig utvidet sin strømmetjeneste med en rekke fulle sesonger av enkelte TV-serier, i tillegg til direktesendte TV-kanaler og ukesarkiv. Også Altibox har en ny TV-hverdag på gang.