Get lanserer nå en ny dekoder – den tiende i rekken – og nå har selskapet tatt i bruk Android og skylagring for å håndtere innholdet for deg.

I praksis skal det bety at du står mer fritt en før til å se på innholdet ditt, enten det er fra en app, en TV-sending eller et opptak.

Dekoderen har fått navnet Get BoX, hvor den store X-en på slutten peker på at dette er selskapets tiende dekoder de lanserer. De sier også at de ser på Get Box som et nav for alt av innholdet de tilbyr.

Liten og kraftig

Den nye Get-dekoderen er liten og nett. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Den nye dekoderen er langt mindre enn forgjengeren, men likevel den kraftigste varianten hittil. Dekoderen kjører altså Googles operativsystem i form av Android 8.0 Oreo, og støtter både 4K-oppløsning med HDR-mulighet i tillegg.

Vi fikk dekoderen vist frem under et besøk hos Get. Under demonstrasjonen var det i hovedsak NRK som ble brukt, og dette virket i alle fall å holde en god kvalitet.

På baksiden av dekoderen finner vi de mest nødvendige tilkoblingsmulighetene. Du kan bruke kablet nett, HDMI, koaks (til kabelnett) og en optisk lydutgang. I tillegg finner vi en USB-C-port, men denne er ikke aktivert for noen spesifikke formål ennå.

Den lille boksen har godt med tilkoblinger. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Fjernkontrollen er relativt liten og kompakt. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Enheten bruker Bluetooth low energy i tillegg til IR for å kommunisere med fjernkontroller, hvilket betyr at du også kan bruke eldre fjernkontroller fra andre Get-dekodere – eller den nye kontrolleren som følger med dekoderen.

Denne er ganske liten og kompakt, og bruker Bluetooth til å kommunisere med dekoderen. Fordelen med dette over vanlig infrarøde signaler er at du kan gjemme unna dekoderen helt, og fortsatt styre den med kontrollen.

Den nye kontrolleren har forøvrig fått en egen Netflix-knapp, som etter hvert vil komme med en integrasjon mot strømmetjenesten.

Fortsatt best med kabel

Selv om dekoderen har en inngang for kablet nett kan den også brukes trådløst. Men skal du ha den raskeste opplevelsen lønner det seg imidlertid å bruke kablet nett kombinert med koaks-løsningen for kabel. Det gir de kjappeste kanalskiftene, siden dekoderen da kan bruke tunerne til å forhåndslaste inn kanaler før eller etter den du ser på.

Det lønner seg å bruke koaks og kablet nett for at dekoderen skal være raskest mulig. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vi fikk prøve enheten, og det er lite tvil om at den er kvikk i responsen. Noe som jo har blitt nærmest en selvfølge i dag med de nyeste dekoderne som ofte har godt med krefter under panseret – for å kunne takle blant annet 4K-oppløsning.

Dekoderen er relativt liten av vekst, selv om den er noe større enn for eksempel en Apple TV. Likevel er den liten sammenlignet med en tradisjonell dekoder, og ikke minst langt mer plasseringsvennlig. Det er riktignok ikke noen mulighet for å skru den fast til for eksempel baksiden av flatskjermen din ved hjelp av skruer, men den er såpass lett at vi nok tror at en god dobbeltsidig tape vil gjøre jobben.

Samme brukeropplevelse

Selv om Get nå velger en dekoder som bruker Android til plattform, vil du ikke merke dette nevneverdig når du bruker de tradisjonelle funksjonene som kanalvalg og programguide.

Programguiden kommer du til via en egen knapp på fjernkontrollen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Brukergrensesnittet er nemlig tilpasset slik at du skal kjenne deg igjen i menyene, og rent grafisk byr brukeropplevelsen på mye av det du allerede er vant til. Ser du på TV vil du fortsatt få opp de ulike informasjonsboksene nederst på skjermen, og bla i disse uten at kanalen skiftes ettersom hva du markerer.

Samtidig vil programguiden være ganske så lik, og en egen knapp på fjernkontrollen tar deg enkelt til menyen uten noen ekstra trykk.

Det eneste som ikke følger med som før er tekst-TV. Denne løsningen går nå over i historiebøkene om du velger denne nye dekoderen.

Som et solid plaster på såret får du i stede tilgang til hele applikasjonsbutikken Google Play Store. Det betyr at du kan boltre deg i et hav av appen, hvor du nok kjenner igjen de aller fleste fra mobiltelefonen din.

Via Google Play Store får du tilgang til en rekke apper. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

At Get har åpnet opp dekoderen såpass mye kom som en overraskelse på oss. Get har hatt for vane å bruke proprietære løsninger som i stor grad er lukket, men nå snur de dette på hodet.

De sier de vil la kundene velge selv, og du kan altså bruke dekoderen omtrent som mobilen din, og det er langt mindre begrensninger for hva du kan bruke den til enn tidligere.

Syr sammen på tvers av plattformer

Når du trykker deg inn i menyene til dekoderen, vil du oppdage at den vil hente inn og lage en rekke ulike anbefalinger i tillegg til å vise innhold du for eksempel har startet å se på.

Get lar deg se innhold på tvers av ulike plattformer. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Med denne boksen vil du kunne hente inn innhold fra en rekke ulike strømmetjenester, og disse vil syns sømløs inn i de ulike anbefalingene – eller om du søker etter innhold.

Som tidligere nevnt vil Netflix komme etter hvert, og i tillegg kan du også hente innhold fra Cirkus, HBO Nordic, Curio, Norske Filmer, Paramount eller TNT Play. Hvilket betyr at du begynner å få en rekke strømmetjenester å velge blant, og valgfrihet er nok noe de flest av oss setter stor pris på.

Spesielt liker vi den allerede eksisterende muligheten til Get, der du utenom standard-utvalget av kanaler, kan «veksle» inn noen tradisjonelle kanaler til fordel for tilgang til strømmekanaler – eller motsatt vei.

Samtidig er du ikke lenger avhengig av å laste inn de ulike appene for å lete deg frem til det du vil se på. Nå får du alt sydd sammen på et og samme sted, og du kan ikke minst starte innholdet du vil se på direkte fra menygrafikken til Get.

Lar deg skifte mellom plattformer

Siden dette er en Android-boks kommer den også med innebygd Chromecast-støtte. Det gjør det veldig lett å sende video- eller musikkinhold rett over til TV-skjermen fra mobilen eller nettbrettet ditt, via dekoderen.

Systemet sur sammen anbefalinger på tvers av de ulike plattformene. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Har du noe innhold på en Android-telefon du heller vil se på storskjermen, kan du altså ved noen få tastetrykk kan speile innholdet over til TV-en via dekoderen. Dekoderen dukker nemlig opp i listen over enheter som kan ta i mot innholdet om du trykker på ikonet for Chromecast på telefonen din. Du kan gjøre det samme via en iPhone, men bare via spesifikke apper, slik som YouTube.

Det er også en løsning som lar deg starte å se på innhold via mobilen eller PC-en din, hvor du for eksempel kan starte å se en serie på vei hjem fra jobb, og fortsette der du slapp når du kommer hjem.

Vi har sansen for at Get syr sammen TV-opplevelsen din på tvers av ulike plattformer, og at du med få unntak kan se det aller meste av innhold uansett om du er på farten eller hjemme.

Det kombinert med en plattform som i langt mindre grad setter begrensninger for hva du kan bruke av apper og tjenester, gir deg en langt større frihet enn før.

Hvor god dekoderen er i det lange løp må vi dog vente med å konkludere med til vi har fått testet den, men vi må si at det vi fikk servert under denne sniktitten virket lovende.

Med eller uten opptak

Bildekvaliteten virker slettes ikke verst. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Get BoX leies på samme måte som tidligere dekodere fra Get, og vil du bare ha dekoderen uten opptak så vil den koste deg 49 kroner i måneden.

Skulle du ville ha mulighet for å ta opp innhold, som altså skjer i skyen og ikke lokalt i dekoderen, vil det koste deg 99 kroner ekstra i måneden. Da får du 500 timer med opptak til rådighet, hvilket for de aller fleste vil være mer enn nok.

Dekoderen er allerede i gang med å rulles ut til noen få brukere som er en del av et pilotprogram, mens du som vanlig Get-kunde etter alt å dømme kan bestille den nye dekoderen i starten av mars.

