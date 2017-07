Forrige uke slapp Get endelig sin nye app for Apple TV. Denne har vært varslet siden selskapet slapp sin nye web-tv-løsning for et par måneder siden, og for undertegnede betyr den at jeg endelig kan slippe fri fra det marerittet min Get Box II IP-dekoder i praksis er.

Helt siden Get endret grensesnittet på dekoderen sin og rullet ut de de kaller «den nye TV-opplevelsen», har jeg hatet å se på TV. Det er vel og bra med nye funksjoner som «Start forfra» og arkivinnhold, og det nye grensesnittet ser moderne ut, men det er likevel helt fryktelig å bruke.

Det kreves enormt mange trykk på fjernkontrollen for å komme dit du vil, og den nye Get Box II IP-dekoderen er dessuten så svak at det føles som å navigere gjennom sirup. Resultatet er derfor rett og slett ganske miserabelt, og gjør at jeg stort sett unngår å bruke dekoderen i stua (og følgelig også TV-en) om jeg kan.

Endelig kom appen

Derfor har jeg ventet i stor spenning på den nevnte Apple TV-appen. Nå er den endelig her, og den løser til dels mange av irritasjonsmomentene ved dekoder-opplevelsen.

Bilde: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Du logger inn én gang med epostadresse eller telefonnummer, på samme måte som på de øvrige Get-flatene, og deretter skal det bare fungere. Som kjent kan du nå se alt av Get-innholdet uansett hvor du befinner deg i landet, så dette er en enkel måte å skaffe deg TV på hytta om du har en brukbar internett-tilkobling. Vi har testet både hjemme hos undertegnede og på kontoret, og appen gjør ingen forskjell. Du trenger heller ikke logge inn på nytt om du bytter nettverk.

Grensesnittet er i praksis identisk med web-tv-løsningen til Get. Det er i og for seg en god ting, spesielt siden Apple TV-boksen tilsynelatende har langt mer prosessorkraft enn dekoderen, og dermed lar deg navigere uten den irriterende forsinkelsen. Oppbygningen minner litt om Netflix, med noen fremhevede programmer i toppen, og så ulike kategorier i rader nedover.

Apple TV-fjernkontrollen er rimelig begrenset. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Samtidig er det langt mindre effektivt å navigere med den lille Apple TV-fjernkontrollen enn med mus/tastatur eller touchskjerm, og det tar gjerne litt lenger tid enn optimalt å komme frem til det programmet eller den kanalen du er ute etter.

Litt knotete navigering

Fjernkontrollen har dessuten rimelig begrenset med muligheter. Du kan for eksempel spole tilbake ved hjelp av touchpaden, men kun i 10 sekunders bolker, noe som gjør at det tar ekstremt lang tid om du for eksempel skulle ønske å spole tilbake et kvarter eller en halvtime.

Heldigvis finnes det flere muligheter til å navigere. Har du en nymotens TV som kan kjenne igjen Apple TV-en via HDMI-CEC, kan TV-ens fjernkontroll styre Apple TV-en direkte. Vi har testet med Samsungs splitter nye «The Frame», og her gjenkjennes TV-boksen automatisk.

Det gir ikke mange flere muligheter, men det gir i alle fall spoling slik vi kjenner det fra en vanlig dekoder. Her må vi også berømme både boksen og appen, for spolingen er ekstremt responsiv, og det er helt problemfritt å starte sendingen igjen på et nytt sted.

Airplay og Chromecast via mobilappen gjør det å finne programmet du er ute etter mye enklere. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sammen med mobilappen

En annen mulighet er å bruke den nye Get TV-appen på iPhone eller iPad og gi kommandoer til boksen via Airplay. Da kan du bruke søk og navigere i grensesnittet med fingeren, noe som er mye mer effektivt, men en litt irriterende mangel er at du ikke kan fortsette å navigere i appen samtidig som du spiller av innhold på skjermen via Apple TV. Du kan naturligvis også «caste» innhold til en Chromecast, og da er ikke det sistnevnte et problem.

Mobilappen mangler imidlertid en funksjon som Apple TV-appen har, og det er «Start Forfra». Dette er en flott funksjon om du ankommer litt seint til et pågående program, og har lyst til å se det fra begynnelsen.

Apple TV-boksen har heller ikke støtte for å ta opp innhold. Det avhjelpes noenlunde av at det meste av TV-innholdet er tilgjengelig en viss periode (som varierer per kanal) i det skybaserte TV-arkivet til Get, men du kan altså ikke på noen måte beholde programmer til evig tid på denne måten. Den nye mobilappen har heller ikke noen fjernopptaksfunksjon for dekoderen i stua, slik den gamle hadde. Det er et lite minus, men Get lover at dette skal på plass etter hvert.

Alt innholdet er heller ikke på plass, slik som Circus, Curio og Filmfavoritter. Disse skal legges inn gradvis i løpet av sommeren og høsten, opplyser Get. HBO, som kanskje er det viktigste ekstrainnholdet, er imidlertid på plass.

Hikker litt

HBO er inne, men en del av det andre Get-innholdet mangler foreløpig. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vi har også opplevd noen barnesykdommer i selve avspillingen. I noen tilfeller hopper avspillingen plutselig fem-ti sekunder bakover, noe som er spesielt irriterende om du ser direktesendt sport. Det virker å være mer fremtredende over en trådløs tilkobling enn når Apple TV-en er tilkoblet med kabel, og har derfor sannsynligvis noe med tilkoblingen å gjøre.

Bildekvaliteten er ellers god, og den står ikke langt tilbake for bildekvaliteten direkte fra dekoderen, men for eksempel Eliteserien i fotball sliter iblant med bildefrekvensen, noe som kan gi et litt hakkete bilde. Dette gjelder imidlertid også web-tv-løsningen, så det er ikke spesifikt for Apple TV-appen.

Wimbledon-tennis fra Eurosport ser på sin side flott ut, og en liten bonus sammenliknet med dekoder og TV er at Apple TV støtter tilkobling av blåtann-hodetelefoner, slik at du kan bruke TV-en sent på kvelden uten å forstyrre resten av huset.

Arkivet inneholder en viss tidsperiode som varierer per kanal. Om du går inn på et program kan du se de tilgjengelige episodene. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

TV absolutt overalt

Alt i alt er det blitt langt mer fleksibelt enn noen gang for meg å se på TV, enten det er lineært eller on demand. Jeg bruker heller Apple TV-appen enn dekoderen i stua, rett og slett fordi den er så utrolig mye mer responsiv å navigere i. På soverommet kan jeg caste fra appen til Chromecast, og alle andre steder bruker jeg PC, Mac, iPad eller mobil.

Nå håper jeg bare Get gjør som Altibox har planer om, og det er å tilby arkivinnhold, opptak og serier til offline-seing. Da begynner vi å nærme oss komplett TV-frihet.

PS: RiksTV tilbyr også innholdet sitt via en app for Apple TV. Denne løsningen håper vi også å se nærmere på i nær fremtid. Også Canal Digital tilbyr en Apple TV-app, men den er tilsynelatende kun tilgjengelig for satellittkunder.