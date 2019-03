I dag drar Fitbit sløret av intet mindre enn fire nye produkter, og akkurat som forventet er det snakk om aktivitetsarmbånd i forskjellige størrelser og fasonger. Dette er tross alt selskapets kjernevirksomhet, bortsett fra en liten utskeielse i 2017 da de slapp et par øreplugger.

De nye produktene er som følger:

Fitbit Versa Lite Edition

Fitbit Inspire

Fitbit Inspire HR

Fitbit Ace 2

Til tross for at det er fire nye navn å forholde seg til her, er det ikke så mye nytt her. Det betyr imidlertid ikke at det er noe å glede seg til, for to viktige ting er på plass for samtlige produkter: De er nå alle vanntette, og prisen har gått betydelig ned.

La oss starte med det «nyeste» av de fire produktene.

Fitbit Versa Lite Editon – Som Versa, med et par mangler

Det firkantede klokkeuret, med avrundede kanter, er ikke helt ulikt Apple Watch. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Versa Lite Edition ser nesten helt lik ut som den vanlige Versa, men har bare én knapp på siden. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Akkurat som navnet tilsier er Fitbit Versa Lite Edition en begrenset variant av smartklokken Versa, som ble sluppet for nesten nøyaktig ett år siden. Ved første øyekast ser Lite-versjonen identisk ut som forgjengeren. Den har en ganske firkantet urskive, men med avrundede kanter, og klokkehuset er fortsatt laget i aluminium. Silikonarmbåndet ser også likt ut som før, men til forskjell fra før kommer den nå i en rekke spreke farger. Fitbit sier dette er for å tiltrekke et yngre publikum, noe den nye, lavere prislappen også vil hjelpe til med.

Den tydeligste, synlige forskjellen på Versa og Lite-varianten er knappene. Versa Lite Edition har bare én knapp på siden, noe som gjør den ganske enkel i bruk. Vi har ikke prøvd klokken mer enn å sveipe rundt i et par menyer, så hvordan dette blir i praksis kan vi imidlertid ikke si noe om.

Pulsmåler er på plass på baksiden. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

For å forklare hva Versa Lite Edition kan gjøre, er det nesten lettere å forklare hva den ikke kan gjøre. Fitbit har nemlig fjernet et par ting for å gjøre den billigere å produsere. Altimeter (høydemåler), NFC-brikke og intern lagringsplass er borte. I praksis betyr det at den ikke kan måle hvor mange trapper du har gått i, du kan ikke bruke den til trådløs betaling og du kan heller ikke lagre musikk på den. Bortsett fra dette kan den gjøre alt en Fitbit Versa kan.

Det vil si at den har innebygde helse- og treningsfunksjoner som pulsmåling døgnet rundt, treningsøkter på skjermen og automatisk søvnmåling, samt rent praktiske smartfunksjoner som at du kan svare på tekstmeldinger og se hvem som ringer på mobilen.

Den har også Fitbits såkalte kvinnehelsemåling, som dreier seg rundt menstruasjonssyklusen. Her er det mulig å legge inn data om syklusen og eventuelle plager for å bli mer bevisst hvordan dette påvirker den generelle helsen, søvn og vekttrender. Det skal også gjøre det lettere å planlegge rundt en eventuell familieforøkelse. Den er også vanntett ned til 50 meter.

Forgjengeren Versa, med flere funksjoner, selges for mindre enn Versa Lite Edition skal koste. Foto: Skjermdump, Prisjakt, 5. mars

Det store salgsargumentet for Versa Lite Edition er primært prisen, eller for noen de friske fargene. Veiledende pris skal være på 1599 kroner, mens forgjengeren startet på 1999 kroner da den kom i butikk. Problemet for Fitbit er imidlertid at Versa allerede har falt dramatisk i pris siden lansering. De siste dagene har vi sett prisen for den vanlige Versa variere mellom 1299 og 1699 kroner hos Prisjakt. Med mindre du er ekstremt interessert i hvilken farge du har på klokkeuret, og ønsker en mer begrenset versjon av klokka, er det lite som tilsier at du bør gå for Lite Edition-versjonen når den vanlige selges for nesten samme pris, eller i noen tilfelle enda lavere.

Fitbit Inspire og Inspire HR – Nytt navn, men nesten likt design

Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Inspire og Inspire HR kan tilsynelatende virke som begynnelsen på en helt ny produktserie, for navnene er helt nye. I virkeligheten er det imidlertid «bare» snakk om Alta-armbåndene som har fått seg en oppgradering. Som navnet avslører er den eneste forskjellen på Inspire og Inspire HR at sistnevnte har en pulsmåler (Heart Rate) innebygd, og koster dermed et par hundrelapper ekstra.

Her kan du se hvordan låsemekanismen ser ut, sammenlignet med det tidligere Alta HR-designet. Det ser definitivt mer stilrent ut, men har du ikke lange fingernegler er det litt vanskeligere å bytte bånd. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Akkurat som Fitbit Alta er Fitbit Inspire tynn og enkel, både i utseende og funksjonalitet. Den har de mest grunnleggende funksjonene i Fitbits portefølje, som inkluderer ting som automatisk aktivitetsgjenkjenning, skrittelling, søvnmåling og en pustefunksjon som hjelper deg å puste roligere. Inspire kan også puttes i en liten klemme du kan feste til for eksempel buksen din, i tilfelle du ikke vil ha en aktivitetsmåler rundt armen. Dette fungerer for øvrig bare med den billigste av de to versjonene, da HR-modellen er litt for stor for festet på grunn av pulsmåleren.

Fitbit Inspire HR ligner veldig mye fjorårets Alta HR, men har et par ekstra fordeler å by på. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Rent utseendemessig ligner Inspire mye på forgjengeren Alta, men blant annet er festemekanismen endret en del. borte vekk er de litt store klemmene vi satte pris på, og erstattet med noen bitte små metallkuler man drar til siden for å løsne båndet fra uret. For noen uten lange negler er de litt vanskelige å få tak i, men desto lettere hvis man har lange negler. Førsteinntrykket er dermed litt delt, og hvilken låsemekanisme du foretrekker er nok en smakssak.

Skjermen virker dog bedre enn den første utgaven av Alta og Alta HR som vi har testet. Oppløsningen slår oss i hvert fall som bedre, da teksten er skarpere enn før. Foreløpig har vi bare sett på den innendørs, så hvorvidt det er like vanskelig å se hva det står på skjermen i sollys som det var før, gjenstår å se.

Klokken har nå også en rekke forskjellige urskiver, som enten kan vise klokkeslettet med forskjellige teksttyper, eller variere hva slags informasjon som vises når du tar opp klokken.

Fitbit Inspire og Inspire HR får en veiledende pris på henholdsvis 699 og 999 kroner, og akkurat som Versa-klokkene er nå også disse vanntette.

FitBit Ace 2 – Ny klokke for barna

Ace 2 ser mye mer ut som et produkt ment for barn enn forgjengeren gjorde.

På papiret ser Fitbit Ace 2 ut ganske lik ut som forgjengeren, men noen viktige endringer er det likevel å spore. For det første har Ace 2 blitt vanntett, noe som kommer godt med i et produkt ment for barn. For det andre har prisen falt betydelig, noe som gjør at produktet kan være langt mer interessant å kjøpe inn for flere familier.

I tillegg har designet fått et langt mer lekent uttrykk, og ser nå mye mer ut som et produkt ment for barn, og ikke en krympet Fitbit Alta.

I bruk er det ikke store forskjeller å spore mellom Ace 2 og fjorårets Fitbit Ace. Dette er klokker ment for barn, hvor de har mange av den samme funksjonene som de enkle Alta- og Inspire-båndene, men en langt mer barnevennlig app. Fokuset ligger på lek og moro, og på å holde barna aktive. I den anledning har de også senket aldersgruppen de mener kan bruke produktet helt ned til 6-åringer, for å få barn i bevegelse i så tidlig alder som mulig.

Utsalgsprisen på Fitbit Ace 2 blir på 699 kroner, men den kommer ikke før i sommer. I dag koster Fitbit Ace rundt 1000 kroner, så med mindre du har et kjempebehov for et aktivitetsbånd til poden nå, hadde vi heller ventet på den nye varianten med oppgradert design, vanntetthet og lavere pris.