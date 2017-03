Barcelona/Tek.no: Helt trådløse øreplugger har såvidt kommet på markedet, og det er ikke mange forskjellige modeller å velge mellom. Vi gjennomførte nylig en samletest av de du kan få tilgang på det norske markedet, men vi gikk glipp av én modell, nemlig svenske Earin M-1. Disse pluggene har vært på markedet nesten et helt år, og vi har heldigvis fått dem inn på testbenken nå.

Pluggene lades i etuiet, og etuiet gir dem nok strøm til totalt 9 timer bruk. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Men men før vi engang har rukket å bli ferdig med testen av M-1, slapp Earin en ny modell på mobilmessen i Barcelona, kalt M-2.

Akkurat som den forgjengeren kommer M-2-pluggene i et hendig lite etui, hvor pluggene legges inn og finner seg til rette ved hjelp av magneter. Som vi har sett hos et par av konkurrentenes plugger fungerer etuiet også som en ladestasjon. Pluggene har batteri nok til å holde i tre timer med musikkavspilling i strekk, og ved hjelp av ladeetuiet holder de i ytterligere seks timer, altså totalt ni timer.

Utrolig små og lette

Bortsett fra forgjengerne, M-1, så vet vi ikke om noen trådløse øreplugger som er så små som dette. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Det er langt ifra den beste batteritiden vi har hørt om, men M-2 har den beste unnskyldningen for den lave batteritiden: Pluggene er de desidert minste vi har sett. Akkurat som M-1 stikker M-2-pluggene såvidt ut av øret, og i denne generasjonen har de også fått på plass doble mikrofoner slik at du kan ta en telefonsamtale uten problemer.

Ved hjelp av en finurlig magnetisk induksjonskobling mellom pluggene sier de at de også har løst den største klagen de har fått på M-1-pluggene: Ustabil bluetoothtilkobling. I M-1-pluggene var det bare den venstre pluggen som var tilkoblet til mobilen, mens den høyre pluggen var tilkoblet den venstre. I M-2 er begge pluggene koblet direkte til mobilen, og synkroniseres med hverandre via induksjonskoblingen. Nøyaktig hvor godt det fungerer i praksis er vanskelig å si, men Earin-representanten i Barcelona mente i hvert fall at M-2 ville være døden for bluetooth-utfall.

Touch-kontroller

Pluggene finner riktig plass ved hjelp av små magneter. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Til tross for at pluggene er så små, har de lagt inn touchstyring på utsiden av dem. Ved hjelp av et par forskjellige teknikker, som «kort trykk», «langt trykk» eller «trykk og hold» kan du gjøre ting som å sette musikken på pause, starte musikken eller aktivere en taleassistent.

Vi fikk aldri prøvd dem selv i Barcelona, så det er umulig å si noe om lydkvaliteten. Hvis lyden er lik som i M1, som vi altså er i ferd med å teste i disse dager, lover det imidlertid godt for de svenske ørepluggene.

Kommer til Norge i løpet av andre kvartal

M-2 vil dukke opp på markedet i løpet av andre kvartal i år, hvor de først fokuserer på det amerikanske og japanske markedet, før de retter snuten hjem til Europa. Utsalgsprisen vil være på 249 amerikanske dollar, noe Earin-representanten trodde ville bety rundt 2000 kroner her i Norge.

