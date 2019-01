Verdens første elektriske gravemaskin, i stor størrelse, er bygget på Gjelleråsen i Norge. Selskapet Pon Equipment har sammen med Caterpillar laget maskinen som totalt veier rundt 26 tonn.

Vi fikk en sniktitt på den aller første maskinen, av i alt åtte maskiner, som skal overleveres til Veidekke denne måneden. Denne vil etter alt å dømme settes inn i prosjekter der det er skjerpede krav til utslipp. Såkalte nullutslipps prosjekter. Med andre ord vil du trolig kunne se denne i Oslo titt til ofte, hvor det er strenge krav om utslipp.

Øivind Larsen, anleggsdirektør i Veidekke, prøvekjører den nye elgraveren de nettopp har kjøpt. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

– For oss er det viktig å ta i bruk ny teknologi som bidrar til å minske utslippet fra maskinparken vår, sier Øivind Larsen, anleggsdirektør i Veidekke, som sier maskinen de nå har kjøpt vil spare miljøet for omlag 52 tonn CO2-utslipp.

– Hadde vi skiftet ut alle de omlag 2500 gravemaskinene som finnes i denne størrelsen i Norge, hadde det tilsvart utslippet til 60 000 biler i året, legger Larsen til.

Merkelig stillhet

Vi blir invitert til Pon Equipments hovedkvarter som ligger langs E6, hvor den elektriske doningen er laget. Trafikken raser forbi idet folk er på vei til jobb. Ute på et avsperret område ser vi to gravere, hvor én av dem beveger seg uten at vi kan høre den mens vi kommer gående – rundt 50 meter unna maskinen.

Utenfra er det lite som tilsier at dette er en elektrisk graver, om man ser bort fra skriften på boomen og baksiden av maskinen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Erik Sollerud i Pon Equipment. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Når vi kommer tettere på kan vi høre at hydraulikkpumpen jobber med å forsyne de ulike delene med trykk. Utenom at maskinen støyer betydelig mindre, er det ikke noe annet visuelt som tilsier at maskinen er elektrisk.

Remi Haugen (venstre), Jon Einar Holum (midten) og Eivind Hafslund (høyre) har utviklet det som har blitt verdens første elektriske gravemaskin i skikkelig størrelse. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

– I denne maskinen sitter det et tre ganger så stort batteri som det du får i den største Tesla-modellen. Altså hele 300 kWh, forklarer Erik Sollerud, administrerende direktør i Pon Equipment.

Han står sammen med tre ingeniører fra selskapet, Remi Haugen, Jon Einar Holum og Eivind Hafslund. Det er disse tre som har brukt åtte måneder på å lage den første prototypen – som nå har tatt steget videre til å være bruksklar.

– Det var Eivind som først kom foreslo å ta en tradisjonell dieselmaskin og bygge denne om til batteridrift, og sa det ville være fullt mulig, forteller Sollerud.

Flere utfordringer

Man kan sikkert tenkte at det vil være grei skuring å ta ut en ordinær dieselmotor, og erstatte dette med batterier og en elmotor. Det har tross alt blitt gjort på mange vanlige biler uten større problemer. Men så enkelt har det imidlertid ikke vært.

3,4 tonn batterier er det som skal til for å holde denne maskinen gående opptil syv timer om dagen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

– Det er mye å ta hensyn til når man skal lage en gravemaskin med batterier. Til å starte med trenger du batterier som tåler mye risting og bevegelser, så dette er en type batterier som blant annet brukes i båter og ubåter. Og de er tillegg garantert å holde minst 80 prosent kapasitet etter at maskinen har blitt brukt 10 000 timer, forklarer Hafslund.

En elmotor har i tillegg en helt annen effektkurve enn en dieselmotor, hvor dreiemomentet viste seg å være en av tingene som måtte temmes. Der elbileiere vanligvis jubler over et ekstremt dreiemoment som gir dem rask akselerasjon på motorveien, var det heller et problem for gravemaskinen.

Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Denne maskinen hører du knapt på litt avstand. Det som støyer mest er skuffen og det den graver mot.

– Motoren vi bruker i denne maskinen er på 122 kW, men vi har måtte temme den ganske mye for å være mer en lik en dieselmotor i oppførselen. Uten det ville hydraulikken og andre enheter fått en for stor påkjenning til at systemet ville vært holdbart over tid, sier Hafslund.

Maskinen har som nevnt mye batterier, og totalt veier dette 3,4 tonn. Men det betyr ikke at maskinen veier mye mer enn en tilsvarende diesel-utgave av den grunn.

– Normalt har disse maskinene en ganske stor motvekt for å gi god balanse i maskinen. Det vi har gjort er å redusere denne til fordel for vekten på batteriene, så totalt skal balansen og vekten på maskinen være omtrent den samme, forklarer Hafslund.

Få endringer for brukeren

Vi tar en kikk inn i hytta på maskinen, og der er er det ikke mye som avslører at det er snakk om en elektrisk gravemaskin. Og det er litt av poenget med denne modellen. Utenom at for eksempel diesel-måleren er skiftet ut til fordel for batterinivået, er maskinen ellers lik å sitte i som en hvilken som helst 25-tonner fra Caterpillar.

Denne skjermen skiller den elektriske maskinen fra tradisjonelle diesel-utgaver. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Du får de samme mulighetene med den elektriske maskinen som tradisjonelle dieseldrevne utgaver.

Nå skal ikke undertegnede på noen som helst måte påberope seg å være en ekspert på gravemaskiner, men jeg har i alle fall sittet i et par stykker ved ulike tilfeller.

Og det første som slår en når man er i nærheten av den nye gravemaskinen er stillheten. Når man senker sikkerhetsbommen vil man normalt høre en dieselmotor som øker i omdreininger. Her er det nesten helt stille. Man hører kun en lav summing, og etter hvert lyden fra hydraulikkpumpen når vi drar i spakene.

En kikk under «panseret»

Som nevnt ser gravemaskinen ut som en hvilken som helst gravemaskin utvendig. Men når vi lukker opp sidedørene til maskinen får vi se det som skiller denne fra resten av verdens, tilsvarende størrelse gravere.

Hydraulikkpumpa er plassert nede i maskinrommet. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Bak luken på samme siden som inngangen til graverhytta, ser vi først kjølesystemet til hydraulikken. Men så får vi øye på den store enheten med batterier som er plassert høyere opp, og lenger bak i maskinrommet.

– Dere er de første utenom oss her på bruket som har fått se inn her. Som du kan se er det ganske mye batterier som skal til for å holde denne maskinen gående igjennom en arbeidsdag, forklarer Sollerud.

På den motsatte siden er det en tilsvarende luke, og når vi åpner denne stopper summingen i maskinen.

– Vi har gjort om en del her i forhold til en ordinær graver med dieselmotor. Som du kan se så er hydraulikkpumpen nå flyttet slik at den står nederst i dette rommet, mens batteriene altså er stablet på oversiden, påpeker Sollerud.

Gigantisk ladeplugg

Foran den siste luken står det Z-line med et strømstøpselikon under. Det er under her at maskinen håndterer ladingen når du kobler den til en strømkilde. Og kontakten du bruker er betydelig større en hva du har på din elbil.

Ladepluggen er ingen beskjeden sak. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vi fikk prøve den 26 tonn store maskinen. Og den var oppsiktsvekkende stille og behagelig å kjøre. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

– Her har vi ladekontakten, og den er som du ser noe større enn hva den er på elbiler. Her kobler du altså til en kabel fra en overvåkningsenhet som følger med. Denne passer på at alt går riktig for seg, og at det ikke oppstår noen farlig situasjon, forteller Sollerud.

Gravemaskinen skal ha kapasitet nok til å brukes mellom fem og syv timer mellom hvert besøk til ladestasjonen.

– Det kommer an på hvor mye strøm du har tilgang til når du skal lade. Men har du for eksempel en 63 ampere tilgjengelig, vil det ta én time å lade opp batteriet til én times bruk. I tillegg kan du faktisk kjøre denne koblet til strøm hele døgnet rundt om du vil, avslutter Sollerud.

Som nevnt er Veidekke den første aktøren som får sin nye batteridrevne gravemaskin fra Pon Equipment. Totalt skal det leveres åtte slike maskiner, hvor syv av de allerede er solgt.

Går en ukjent tid i møte

Utviklingen av prototypen tok rundt åtte måneder fra den første ideen kom til en kjørbar maskin var laget. Nå som selskapet har vært igjennom upløyd mark, vil det ta rundt halvannen måned å bygge om maskin til elektrisk. Og med tiden kan det hende at prisen blir snillere, for Pon Equipment har ikke tatt noen sjanser under veis. Prisen for en elektrisk gravemaskin av denne typen er nemlig på nøyaktig 5,5 millioner kroner, får vi høre. Uten merverdiavgift.

Her er prototypen som de tre ingeniørene bruke åtte måneder på å skape. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Knut Egge, i midten, er maskinsjef i Veidekke, er spent på hvordan den nye elgraveren blir å bruke over tid. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

– Vi har nok tatt i godt på en del områder her. Det er brukt komponenter helt i toppsjiktet til å bygge denne modellen, og etter hvert som vi skaffer oss mer kunnskap om hvordan maskinene fungerer i praksis, kan det hende vi kan nedgradere de tingene som viser seg å være unødvendig kostbare, men i starten tar vi ingen sjanser, forklarer Sollerud.

Selskapet har altså brukt en maskin fra Caterpillar, som fra første stund har vist stor interesse for prosjektet. Nå som konseptet har tatt steget videre til produksjon, kommer det snart utsendte fra Japan til Gjelleråsen for å se hvordan de ulike løsningene er gjort.

Samtidig så får vi bekreftet at Caterpillar vil komme med mindre, elektriske maskiner i tiden som kommer.