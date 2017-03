BlackBerry KEYone Størrelse: 14,91 x 7,24 x 0,94 cm

Vekt: Ikke oppgitt

Skjerm: 4,5 tommer,

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 625, åtte kjerner, Cortex A53@2 GHz, Adreno 506 GPU, 3 GB RAM

Lagringsplass: 32 GB, plass for MicroSD

Operativsystem: Android 7.1.1 Nougat, BlackBerry Launcher

Teknologi: Fulltastatur, USB-C, hurtiglading (QC3.0)

Kamera: 12 megapiksler, f/2.0, 1/2.3", dobbel LED-blits

Batteri: 3500 mAh Pris: Norsk pris og tilgjengelighet ukjent, men omkring 600 euro (drøyt 5300 kroner)

Barcelona / Tek.no: BlackBerry har hatt en humpete ferd de siste årene. Populariteten til de små e-postmaskinene fra produsenten sank som et lodd i årene etter at store berøringsskjermer tok over, og siden den gang har BlackBerry prøvd mange forskjellige vrier for å holde seg flytende. Nå slipper de en helt ny Android-telefon, med aller siste utgave av operativsystemet og et heftig, berøringsfølsomt tastatur under.

Berøringsfølsomt tastatur må muligens forklares. Det måtte det i grunnen til meg også.

Sveip fingrene over tastaturet

På den ene siden snakker vi om det klassiske BlackBerry-tastaturet, med små, men taktile taster. Jeg vet av erfaring at de kan være veldig gode å bruke, men det tar tid å venne seg til dem. Derfor fikk jeg en av selskapets representanter til å demonstrere telefonen. Fingrene hans fløy lynraskt over tastene, men innimellom brukte han tastaturet som pekeplate også.

Her er toppen på tastene berøringsfølsom, men den reagerer ikke på berøringer om du trykker tastene ned. Da fungerer det i vanlig modus.

Resultatet er at man veldig enkelt kan scrolle eller flytte markøren uten å løfte fingrene fra tastaturet. Man må med andre ord ikke innom skjermen støtt og stadig ved siden av å bruke de fysiske tastene. Dette fortoner seg som det beste fra begge verdener, både mer moderne berøringsskjermer og klassiske tastemobiler.

Inntil 52 hurtigtaster

Skjermen har grei størrelse, men relativt uvanlig aspekt og oppløsning. Ikke regn med at video fyller den skikkelig i noen retninger, men spill og apper flest tilpasser seg og burde fungere fint. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I tillegg er det lagt inn snarveisstøtte på tastene. Nesten samtlige kan brukes på denne måten, og dermed kan du ha mange titalls hurtigtaster til appene eller funksjonene du trenger. Det er kanskje ikke den typiske BlackBerry-bruken, men hvis du vil kan du legge Snapchat på S-tasten og Instagram på I-tasten.

Trykk og hold inne for å starte appene.

Helt ferdig med triksene sine er ikke dette tastaturet. I mellomromstasten skjuler det seg nemlig en fingerleser, slik vi vanligvis ser integrert under skjermen eller på baksiden av mobiler flest. Med andre ord ikke så fryktelig nyskapende i seg selv, men det bidrar til totalinntrykket av at dette er et tastatur med uvanlig mange triks opp ermet.

Mobiler med tastatur er i grunnen uvanlige i seg selv.

Men helt fraværende er de ikke - som demonstrert av nye Nokia 3310. Sniktitten kan du lese her »

Kan dukke opp i norske butikker

Baksiden er litt ruglete og siden telefonen heller ikke er så voldsomt stor er den veldig god å holde. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Her kan det synes som om BlackBerry har fått maksimalt ut av tasteløsningen de har valgt. Det er forresten ikke bare snakk om BlackBerry lenger. Dette er det relativt kjente kinesiske selskapet TCL som har skaffet seg lisens på merkevaren BlackBerry.

Det positive med det er at selskapet allerede har etablert kontakt med distributører og andre nødvendige ledd i næringskjeden. De forklarte meg at de blir representert også i Norden, men akkurat hvor og når det visste de ikke. Det måtte gjøres en prioritering av markeder, men de mente altså at KEYone skulle komme i vanlig salg også i Norden.

Titter vi på byggekvaliteten her virker den veldig god. Aluminium langs sidene og delvis på forsiden av telefonen, og på baksiden har den klassisk, litt gummiaktig, BlackBerry-tapet som gjør det enkelt å holde telefonen, og som tilfører en designkontrast til det kjølige metallet.

Føles som et kvalitetsprodukt

Tykkelsen er litt midt på treet sammenliknet med Android-telefoner flest, men ikke så verst med tanke på at det også er et fysisk tastatur her. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den er ikke spesielt tynn, men ikke spesielt tykk heller, med sin knappe centimeters tykkelse. Strengt tatt er dette ganske bra, med tanke på at man har fått plass til et skikkelig tastatur her. Slike krever en del dybde, og det skal gjerne ligge komponenter under dem.

BlackBerry KEYone er en telefon som føles som et kvalitetsprodukt hele veien rundt. Den avviker ikke så veldig fra andre påkostede BlackBerryer på den måten. Byggekvaliteten har aldri vært problemet for produsenten. I hvert fall ikke på de litt dyrere sakene.

Det som har vært problemet har vært til dels håpløst kronglete programvareløsninger og et sviktende apputvalg.

Den siste tiden har vi fått se et par varianter BlackBerry med Android, og dette er også en slik. Der både BlackBerry Priv og Dtek 50 likevel har fått pepper av litt ymse grunner, er KEYone en telefon som virker veldig god å bruke.

Grei skjermstørrelse, men uvanlig oppløsning

USB-C og hurtiglading er på plass. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En 4,5 tommer stor skjerm bor over tastaturet, og den har en passe uvanlig oppløsning på 1080 x 1620 piksler. Aspektet her er ikke helt som det pleier på mobiler, og det kan bety at KEYone ikke er så super til å se video på. Apper og slike ting pleier å skalere smart, slik at uvanlige aspekter ikke er noe større problem.

Aller siste Android-versjon fra Google pryder skjermen. Den ser for det meste nokså ren ut, men her har BlackBerry gjort en del endringer likevel, blant annet for å støtte tastatursnarveier og andre egne løsninger.

De dårlige nyhetene, eller, ikke fullt så gode nyhetene, får jeg ta med til sist. Dette blir en relativt kostbar telefon, med en pris som sikkert vil ligge på mellom 5000 og 6500 i Norge. I denne prisklassen kan man vanligvis forvente å få en toppet spesifikasjonsliste. Det får man ikke her.

Stort batteri, men mellomklasseprosessor

For all del, det er helt greie tall å lese i listen - men noe kraftverk snakker vi ikke om. Med mindre vi ser på det store batteriet på 3500 mAh, da. Det er påfallende stort for en mobil med relativt liten skjerm.

Motoren her er utgangspunktet for klagesangen. Qualcomms Snapdragon 625-brikker er vanligvis vant med omgivelser som koster under 4000 kroner, og ikke så sjelden under 3000 også. Men her prøver en av dem seg som luksusdyr og har tatt bolig i en telefon til dobbel pris.

Noen stor krise er det imidlertid ikke. Dette er en systembrikke som konsekvent gir en trivelig brukeropplevelse så lenge programvaren virker. Det har gjennom årene blitt slik at vi gjerne legger merke til produsenter og brikkeserier som konstant innfrir, eller motsatt. Og Snapdragon 625 er slik sett et trygt navn. Det pleier bare å være litt billigere.

Samme kamerabrikke som Google Pixel

Testbilde tatt med BlackBerry KEYone. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Forøvrig har denne telefonen kameradel fra Sony. På messegulvet er BlackBerry-representantene svært opptatt av det. Strengt tatt finnes det ikke så fryktelig mange andre gode leverandører på markedet. Men bildebrikken er den samme som du finner i Google Pixel, altså IMX378. Det lover meget godt.

Hvis vi ser bort fra det lillet skåret i tastegleden som selve prosessoren kanskje er, virker dette faktisk som en utrolig lovende telefon. Så hvis du er blant dem som støtt proklamerer savn etter fysiske taster - følg med på denne fremover. Det kan være ditt beste kort for å få akkurat det du ønsker deg. Selv om det står BlackBerry på den.

Ærlig talt er jeg litt redd for at både navn og krevende konkurransesituasjon i mange markeder, spesielt i vårt, kan gjøre dette til en litt usynlig juvel. Og det er for all del ikke sikkert at den er like god som førsteinntrykket antyder. Først når telefonen er ferdig og i salg får vi fasiten.

Vil du lese mer om nylanseringene her på Mobile World Congress finner du temasiden vår her »