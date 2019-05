SNIKTITT: Asus ZenFone 6 Merkelig kamera og digert batteri

Asus har ikke vært så sterke på det norske mobilmarkedet så langt. Det håper de å forandre med Zenfone 6. Den byr på et kamera som bor på sin egen motoriserte selfiepinne, og et batteri på hele 5 000 mAh.

Når spesifikasjonene samtidig er i toppklasse også på resten burde Zenfonen overleve et par dager på hver lading selv for ganske krevende brukere. Og prisen? Den lander på omtrent 5300 kroner i sin rimeligste utgave.

Siden denne telefonen bruker hovedkameraet til å ta selfier kan skjermen holdes uten kamerahull eller busslommer. Det er forøvrig en 6,4 tommer stor IPS-skjerm det er snakk om. Vi får altså ikke OLED eller den deilige 90 Hz-skjermen Asus inkluderte i ROG-telefonen sin.

Kjemperar kameraløsning

Men sammenliknet mot telefonene i samme prisklasse er likevel ikke denne skjermen så verst. Og den er en av så langt bare tre telefoner i norske butikker som har løst selfiekameraet på en måte som ikke tar av skjermplassen. Samsung Galaxy A80 og OnePlus 7 Pro har begge motoriserte kamera fremfor tradisjonelle selfieløsninger.

Se kameraet i aksjon i denne lille snutten:

Hvis du vil se hvordan konkurrent OnePlus 7 Pro hever sitt frontkamera finner du en video av det i testen »

Hvis du vil ha en telefon med uvanlig kameraløsning som denne har du noen få mobiler å velge i. Vi tar for ordens skyld også med et par mobiler som konkurrerer mer på spesifikasjoner enn på galskap.

Asus Zenfone 6

OnePlus 7 Pro

Samsung Galaxy A80

Xiaomi Mi 9

OnePlus 7 Skjerm, størrelse og vekt IPS 6,4" Fluid AMOLED 6,67" IPS 6,7" Super AMOLED 6,39" Optic AMOLED 6,41" 2340 x 1080 3120 x 1440 2400 x 1080 2220 x 1080 2340 x 1080 HDR10 HDR10+ - HDR10 DCI-P3 15,91 x 7,54 x 0,92 cm 16,26 x 7,59 x 0,88 cm

16,5 x 7,65 x 0,93 cm

15,75 x 7,47 x 0,76 cm 15,77 x 7,48 x 0,82 cm 190 gram

206 gram 173 gram 182 gram Prosessor, RAM og lagring Snapdragon 855

Snapdragon 855

Snapdragon 730 Snapdragon 855 Snapdragon 855 8 GB

6/8/12 GB

8 GB 4 GB 6/8 GB 256 GB (UFS2.1) + SD-kort

128 / 256 GB, ikke SD-kort 128 GB, ikke SD-kort

64 GB/128 GB, ikke SD-kort 128/256 GB 5000 mah 4000 mAh

3700 mAh 3300 mAh 3700 mAh Kamera og andre egenskaper

48 MP f/1.8 + 13 MP f/2.4 vidvinkel, PDAF, laser 48 MP f/1.6 OIS + 16 MP f/2.2 vidvinkel + 8 MP f/2.4 3x zoom OIS, PDAF, laser

48 MP f/2.0 + 8 MP f/2.2 vidvinkel + TOF-kamera for dybdeinfo, PDAF 48 MP f/1.8 + 16 MP f/2.2 vidvinkel + 12 MP f/2.2 2x zoom, PDAF, laser 48 MP f/1.7 OIS + 5 MP f/2.4 for dybdeinfo Hovedkamera er selfiekamera Motorisert selfiekamera, 16 MP f/2.0 Hovedkamera er selfiekamera Dråpe i skjermen, 20 MP f/2.0 Dråpe i skjermen, 16 MP f/2.0 Hodetelefonkontakt, hurtiglading Hurtiglading Hurtiglading Hurtiglading, IR-sender for fjernstyring Hurtiglading Pris 5300 kroner 7200 kroner 6200 kroner 5000 kroner 5500 kroner Les testen Les sniktitten Les testen

De tre særeste selfiekameraene på telefoner du kan kjøpe i norske butikker akkurat nå - fra venstre: OnePlus 7 Pro, Asus Zenfone 6 og Samsung Galaxy A80. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Etter en liten prøvetur hjemme i Oslo og senere i Paris' gater virker det som om kameraet er forholdsvis habilt innenfor sin prisklasse. Ikke så veldig overraskende, i grunnen - som du ser av tabellen over er disse 48-megapikselbrikkene fra Sony og Samsung overalt om dagen. Og resultatene er ålreite nok. Men de tar ikke innersvingen på Huawei.

Til forskjell fra andre produsenter har ikke Asus bygget inn stabilisering i kamerapakken sin. Men en sær ting de har lagt inn er mulighet til å manuelt styre kameraflippen. På den måten kan du gjøre nyttige ting som å ta bilde av himmelen mens du peker mobilen rett frem. Det underligste er egentlig at Asus ikke allerede har benyttet muligheten til å bruke flippen til et slags gå-periskop, der du kan se ned i bakken og samtidig se alt som foregår foran deg. Men i materialet vi har mottatt fra Asus står det å lese at de kommer til å legge til nye funksjoner for kameraflippen løpende fremover, så kanskje det allerede er på vei

Det flippen derimot kan brukes til i dag er å bruke den mekaniske flippen til å holde fokus på det du filmer. Følgefokuset skal faktisk kunne justere flippen for å holde det du filmer sentrert i bildet.

Kameraflippen kan forfølge motivet du filmer automatisk. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

50 kameraflipp per dag

Som alle andre som har slike eksotiske kameraløsninger snakker Asus litt om holdbarhet i pressematerialene sine. Kameraflippen skal tåle minst 100 000 utflippinger i løpet av sin levetid. Det gir deg en kvote på rundt 50 flipper om dagen hver dag i fem år.

Med andre ord; hvis du har tenkt å både ta selfier og bruke ansiktslåsen på en Zenfone 6 risikerer du å bruke opp kvoten før reklamasjonsretten har gått ut. Men bytter du telefon hvert annet til hvert tredje år bør du klare deg noenlunde bra likevel.

Av andre ting som er verdt å nevne er hodetelefonkontakten i bånn av telefonen, og at det er stereolyd i høyttalerne. Her er den ene høyttaleren den vanlige samtalehøyttaleren, så stereoperspektivet blir ikke voldsomt, men alle monner drar og det er bedre enn lyd bare i bånn av telefonen.

På overflaten ser det ut som helt vanlig Android uten så mye spetakkel. Men hvis du leter litt i menyene finner du mengdevis av funksjoner som ikke er vanlige i alle andre telefoner. Her er Asus rett og slett flinke til å tenke nytt. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Uvanlige funksjoner

Asus kjører en litt uvanlig tilnærming til Android-progamvaren, og de bygger inn løsninger vi faktisk ikke ser overalt. De er rett og slett flinke til å unngå flokken.

En kjempefin løsning er at du kan aktivere roaming per tur du er på. Det tar seg av en typisk fallgruve - nemlig at roaming er gratis innenfor Europa, men absolutt ikke gratis utenfor. Når telefonen spør hver gang kan du ta stilling til om du ønsker å betale per megabyte med hele nabolagets førstefødte idet du lander i Tokyo.

Automatisk samtaleopptaker er en annen løsning som kan være nyttig for en del brukere. Dette er bare noen av de mange vanlige og uvanlige valgene du finner i menyene på Zenfone 6.

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hodetelefonkontakten er på plass. Stereolyd fra høyttalerne har den også, selv om effekten er litt under middels god sammenliknet med de beste.

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En ekstra knapp tar deg til taleassistenten eller til én av et lite knippe forhåndsdefinerte funksjoner. Du kan enn så lenge ikke bruke den til å starte hvilken som helst app eller skreddersy funksjoner.

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Du kan bruke ansiktslås på Zenfone 6, men hvis du løfter telefonen ofte opp av lomma risikerer du å bruke opp de tilmålte 100 000 flippene den skal tåle ganske fort.

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vi kommer tilbake med full test av Asus Zenfone 6 i løpet av neste uke. I mellomtiden kan du se noen av testbildene vi allerede har tatt i bildegalleriet under.