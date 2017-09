iPhone X Størrelse: 143,6 x 70,9 x 7,7 mm

Vekt: 174 gram

Skjerm: 5,8 tommer OLED, 2436x1125 piksler, 458 ppi

Maskinvare: A11 Bionic-prosessor

Lagringsplass: 64GB/256GB

Operativsystem: iOS 11

Teknologi: Face ID, 3D Touch

Kamera: 12MP-sensorer, to linser, en vidvinkel og en tele

Batteri: Nøyaktig kapasitet ikke oppgitt

Pris: 10 990 kroner (64 GB) og 12690 kroner 256 GB.

Tek.no / Cupertino: Etter ti år med iPhone fikk serien i kveld sin største ansiktsløftning noensinne. iPhone X (X-en uttales som tallet ti) har endelig tatt steget ut ut av ryktebørsen og på vei mot butikkhyllene. Men vil du ha en slipper du ikke billig unna.

Prisene på herligheten starter fra 11 000 kroner.

Så hva får man så for såpass mange penger? Grunnleggende sett er det fortsatt en iPhone vi snakker om, og selv om også iOS har blitt nytt kommer du til å føle deg hjemme også på iPhone X hvis du har hatt tidligere iOS-dingser. Men derfra og ut er omtrent alt nytt.

En helt utrolig skjerm

Det første vi legger merke til når vi får holde i mobilen er naturligvis skjermen.

Det er en stor OLED-skapning på 5,8 tommer, og den dekker omtrent hele forsiden av telefonen, med unntak for en liten leppe som inneholder frontkamera, høyttaler og en rekke sensorer. På hver sin side av leppen finner du dekningsinformasjon og batteristatus.

Sveip opp fra bunnen av skjermen for å gå tilbake til hjemskjermen. Sveip og hold for å aktivere multitasking.

Du kan forstørre video opp så det dekker de små leppene, men ellers er det ikke klart om alle apper vil benytte seg av den lille skjermbiten øverst på telefonen. Uten skjermramme nederst er uansett dette hakket kvassere enn både Samsungs og Xiaomis nyeste modeller, som begge legger av enten en bit både oppe og nede, eller fulle skjermbredden nede til kamera og sensorer.

Men iPhone X, eller iPhone 10, slik den omtales her i Cupertino, har fått et imponerende batteri sensorer i front.

Face ID funker faktisk

Siden skjermen nå dekker hele fronten av mobilen er hjemknappen, og dermed også fingersensoren, borte vekk. I stedet låser du opp mobilen med ansiktet ved hjelp av en ny funksjon kalt Face ID.

Ansiktscanneren på framsiden av telefonen gjør at mobilen kan skille ansiktet fra resten av bakgrunnen på en bedre måte. Essensielt for Face ID og nyttig for selfies.

Den løser et par av mine største irritasjoner med Samsungs ansiktsgjenkjenning. I både Note 8 og Galaxy S8 må man velge. Enten bruker man ansiktslåsen som fungerer bra når det er lyst, men dårlig når det er mørkt. Eller så bruker man iris-låsen som fungerer bra når det er mørkt, og ikke alltid like godt når det er lyst. Automatikk får man ikke på denne fronten.

Apples løsning med et hav av sensorer i den lille leppen øverst, gjør at ansiktsgjenkjenning skal fungere uansett om det er mørkt eller lyst. I tillegg skal den ikke ha problemer med å gjenkjenne deg om ansiktet ditt forandrer seg litt, eller tar på seg rare plagg, så som en diger frukthatt.

Apple har fulgt med i timen

Apple har åpenbart latt seg inspirere litt av visse andre aktører. For den nye Apple A11 Bionic-brikken som sitter inni er laget blant annet for å fungere som et nevralt nettverk, noe som er kjekt å ha når man driver med nettopp ansiktsgjenkjenning. Beskrivelsen av den er ikke helt ulik den Huawei hadde av sin nye mobilbrikke for litt siden.

Av/på-knappen på siden har blitt større, og brukes nå til å aktivere Siri.

Men det som er enda mer påfallende er hvordan ansiktslåsen fungerer med varslinger.

Dersom du ikke er riktig eier for telefonen, får du bare se at det har kommet varslinger. Først når eieren kikker målrettet på skjermen vises innholdet i varslingene på låseskjermen. Og telefonen er naturligvis låst opp i samme slengen.

I januar kikket vi på Huaweis smarte konsepttelefon Honor Magic under CES-messen i Las Vegas. Akkurat dette var én av dens paradegrener. I den grad Apple ser på sine konkurrenter om dagen ser de altså like mye til Kina som til Sør-Korea.

En animert, smilende... bæsj

En annen ting Apple har brukt de avanserte sensorene på framsiden av mobilen til er å animere emojis. Og ... jeg liker ikke emojis så godt. Hvorfor trenger vi egentlig en smilende bæsj i meldingene våre? Jeg hadde hørt om Apples nye Animojis på ryktebørsen i forkant, og var forberedt på å mislike hele greia ganske kraftig.

Det klarte jeg ikke.

I stedet ble jeg vanvittig sjarmert av hvor godt disse småtassene følger ansiktsbevegelser og tar med uttrykk og ablegøyer man gjør. Og disse ser naturligvis enda mer kokko ut når de utføres av en enhjørning eller en kylling. Hele konseptet er vanvittig morsomt å leke med, men vi får se om det reduseres til en gimmick eller faktisk blir brukt.

iPhone 7 Plus til venstre, iPhone X til høyre.

Føles ikke så stor i hånda

Størrelsesmessig er nye iPhone X betydelig mer kompakt enn en iPhone 7 Plus, selv om skjermstørrelsen oppgis å være større, med sine 5,8 tommer. Men her har aspektet endret seg, så vi snakker egentlig om en mindre skjerm som har blitt høyere. Folk som har problemer med å holde Plus-modellene burde prøveholde nye iPhone X før de eventuelt bestemmer seg. Den oppleves som kompakt og god i hånden.

Den er også lynende rask, og det nye sveipesystemet i iOS 11 fungerer så det spruter. Ett kjapt trekk oppover fra bunn og man kommer til hjemmeskjermen.

Imponerende kamera

Baksiden er laget i glass for å gi støtte for trådløs lading.

Kameraet er verdt å nevne også. Det er ny maskinvare på innsiden også her, men for en stor del fungerer alt som før. Det som er imponerende å se i aksjon er hvor raskt og intuitivt den dynamiske lyssettingen virker. Her fjernes bakgrunner helt, om du bruker scenemodusen, eller man får tilført lys som om en fotograf hadde satt opp haugevis av dyre lamper rundt deg.

Påstanden blir nok omtrent like (u)presis som når mobilprodusenter sier de endelig har laget et mobilkamera som er bedre enn en speilrefleks. Den kommer bare til å bli helt sann den dagen folk slutter å lage store kamera som ikke begrenses av de samme faktorene som de små.

Men at det er så enkelt og så kjapt å få til er særdeles imponerende.

Apple har strengt tatt ikke gjort noe fryktelig nytt her. Nesten alle deler av iPhone X har vi sett før. Også den trådløse Qi-ladingen som nå er inkludert. Men de gjør det på sin måte, og de gjør det annerledes enn resten.

Ansiktslåsen virker både mer fornuftig satt opp, og har flere nyttige funksjoner enn hos andre. Tanken på å trådløslade en hel serie produkter på samme plate, med ett av produktene som informasjonsskjerm for løsningen er også ny og spennende.

Og Tim Cook har fått meg til å like emojis.

Når man kan få en knallbra telefon i form av Moto G5 Plus til en fjerdedel av prisen iPhone X koster er det vanskelig å si at noen må løpe og kjøpe dette. Men har du råd og lyst har du også lov, og da kommer du sannsynligvis til å bli fornøyd. Som vanlig.