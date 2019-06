Sniktitt Apple iPadOS

SAN JOSE (TEK) I en gigantisk oppdatering for iOS fikk Apples iPader både nye menyer og nytt navn på operativsystemet sitt her under WWDC i California. Apples nettbrett bruker nå operativsystemet iPadOS, og det er masse som er nytt.

Noe av det første vi gjorde var å prøve ut de nye menyene på en iPad. Det er svært risikabelt - for det er månedsvis til programvarens kal være ferdig. Apple advarer selv om at dette operativsystemet fortsatt er uferdig.

Dermed er det med friskt pågangsmot og relativ blindhet mot større feil vi tar en titt. Fasiten på hvor bra dette blir kommer uansett først i løpet av august-september, når operativsystemene skal ut i sine ferdige utgaver.

Den største forskjellen mellom iPadOS og iOS 12 til iPad virker å ligge i en langt forbedret filhåndtering. Filer-appen har fått superkrefter sammenliknet med før. I kombinasjon med en litt overhalt fleroppgavekjøring med inntil tre «vinduer» oppe samtidig, begynner endelig iPad Pro å leve opp til navnet.

Nå kan du koble til ekstern lagring fra minnepinner og minnekort. En helt vanlig USB-C-dokk jeg hadde med meg på tur var tilstrekkelig til å lese inn bilder fra et minnekort.

Her trekker jeg en fil fra minnekortet og inn i katalogen som tilhører Photoshop på iPad. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

To filbehandlere samtidig

Filer-appen identifiserte bildene riktig og åpnet dem enten det var råfiler eller komprimerte JPG-filer jeg hadde. Til tross for at Fuji-filene ikke er blant de mest utbredte på planeten. Da jeg åpnet to Filer-apper ved siden av hverandre kunne jeg uten problemer trekke filer fra den ene til den andre siden av skjermen, og vips lå det et nytt bilde i mappen som tilhører Photoshop Express på iPaden.

I iPad-verdenen er dette en enorm forbedring, og det oppleves som langt mer naturlig enn før. Enda fetere blir det når oppdateringene for apper kommer og alle de nye lagringsstedene blir tilgjengelige i appene de tilhører. Foreløpig ser vi bare hvor dette er på vei - og så lang tid før slippet er det også alt noen kan forvente.

Det sagt er det kommet overraskende langt allerede.

Du kan ha flere ulike apper i Slideover-løsningen, samtidig som du har to apper som deler skjermen mellom seg under. Til sammen kan du jobbe i tre samtidige apper, og veksle mellom de som bor i Slideover-vinduet. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Gode utbyggingsmuligheter

Den USB-C-dokken var forresten ikke bare nyttig til å hente ut filer fra minnekortet mitt. Den støttet også USB-pluggen til Logitech-musen min fint, og det ser ut til at telefonen også har lyst til å koble til ettersom en Import-applikasjon også dukker opp idet USB-kabelen plugges til dokken. Hadde jeg hatt en HDMI-kabel i bagasjen mistenker jeg sterkt at den hadde fungert fint til å dytte skjermbildet ut til TV-en også.

Nå begynner vi virkelig å snakke fugl her.

I tillegg til disse nyhetene er det en del andre større endringer i iPadOS:

Nattmodus med mørke farger

Småprogrammer (widgets) på hjemmeskjermen

Støtte for mus

Stemmekontroll

Ny løsning for skjermdumper og bilderedigering

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nattmodus og ny hjemmeskjerm

Nattmodusen ser lekker ut. Det følger med en rekke bakgrunner, inkludert en dynamisk mørk bakgrunn der fargede prikker sakte men sikkert pulserer og flytter seg rundt på den ellers svarte skjermen. Som en slags malerisk kombinasjon av barne-TV og stjernehimmelen.

De gjennomsiktige partiene så som dokken og widget-bakgrunnene er mørkere i denne modusen, og bakgrunnen i innstillingsmenyen varierer mellom koksgrå og kullsvart. Dette er ganske uniformt på plass gjennom hele iPad OS.

Det er en forholdsvis liten endring, men å se widgets på hjemmeskjermen er faktisk ganske ålreit. Det betyr full kontroll over batteristatuser, for eksempel. Om du bruker Pencil eller kobler til hodetelefoner og mus, kan du se alle batteriene i en egen widget. Du kan se været i en annen. Du får bare ekstra informasjon uten å måtte sveipe ut til venstre for å se alt i en smal kolonne på et ekstra skjermbilde.

Fint løst og strengt tatt ganske langt på overtid for Apples mobile operativsystemer.

Pekeren er litt stor, og du kan bare gjøre den enda større eller legge til farger. Men musestøtten er fortsatt et svært nyttig tillegg til iPad-opplevelsen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Musestøtte med stor peker

Musestøtte er på plass denne gangen. Det har vært etterspurt i mange år, og enn så lenge er det fortsatt en musestøtte med noen forbehold. Både USB- og Bluetooth-mus er støttet, og de trenger ikke være fra Apple selv - vi har sett videosnutter på nettet av Microsoft-mus som virker, og min egen Logitech Anywhere 2-mus funket også fint.

Men muspekeren er ganske stor, og i stedet for å kunne gjøre den mindre i menyvalgene er det heller mulig å gjøre den større, eller å endre farge mellom blå og oransj. Det er ser ut til at vi snakker om noe som er tiltenkt å være en hjelpefunksjon mer enn noe annet. Men her er det grunn til å regne med masseadopsjon fra vanlige iPad-brukere som bare vil ha mer presis og vant kontroll over en del funksjoner - til tross for gedigen muspeker.

Den nye stemmestyringen er bare på engelsk i betaversjonen, og det er usikkert om norsk vil bli støttet foreløpig. Men potensialet for folk gjerne vil styre iDingsene sine med stmemen virker tydelig. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Styr alt med stemmen

Stemmekontrollfunksjonen er svært spennende. Den gjør at du potensielt kan styre alt som skjer på nettbrettet med stemmen. I denne betaen er det engelsk som foreløpig er støttet - hva slags endelig språkstøtte funksjonen får er jeg usikker på. Men det er også vanlig at engelsk er først ut i nye talefunksjoner.

Det trengs ikke noe aktiveringsord så som «hei, Siri» når stemmekontroll er aktivert. I stedet snakker du direkte til brettet og ber det om å trykke på knapper som vises på skjermen eller ta deg til hjemmeskjermen. Her virker det som det fortsatt er litt utvikling som skal på plass. Men overraskende mye ser ut til å være her allerede. Potensialet er tydelig for noe som kan bli til en stor hjelp for folk som trenger en mindre fysisk styringsmetode, eller folk som bare ønsker å kunne kommandere iPaden sin rundt.

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fantastisk skjermdumpløsning

En litt mindre grensesprengende oppdatering er det nye skjermdumpverktøyet med flere og bedre muligheter for å redigere bildene du knipser av skjermen. Du får umiddelbar tilgang på en skyver som lar deg skru opp eller ned lyset i bildet. Grafikken for de ulike hjelpemidlene er også bedre enn den var før.

Men den store stjernen i skjermdumpverktøyet er den nye lupefunksjonen. Den lar deg plassere en sirkel i skjermbildet. Du velger størrelsen på sirkelen selv, og ved å trekke en prikk rundt den kan du også velge faktoren for zoomen. Dermed kan du svært enkelt og lekkert tydeliggjøre det du vil sette fokus på. Supersmart!

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fortsatt tidlig

Tidligere år har vi sett både apper og funksjoner komme og gå fra iOS i betaperioden før fullt slipp, så det vil være helt normalt om det kommer en rekke endringer i tiden frem til den aller siste betaversjonen rett før slipp. Innen vi skriver september og disse funksjonene skal ut som en fullstendig oppdatering kan en god del ha endret seg - og vi regner med at det i hovesak er til det bedre. Når vi prøvekjører så tidlig programvare biter vi oss ikke særlig merke i konkrete bugs eller feil. iPadOS fungerer også overraskende bra gitt hvor lenge det er til endelig lansering.

Fotoappen er én av flere som har fått seg en real overhaling i iOS 13 og iPadOS. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Men det er fortsatt et operativsystem jeg hadde ventet med å installere på min eneste iPad til det var ferdig. Det varierer typisk også en del hvor godt oppdateringene i betaperioden fungerer. Så det finnes ingen garantier for at ikke neste uke byr på en oppdatering som drikker tomt batteriet på få timer. Slik er det med tidlig programvare. Så om du velger å installere iPadOS selv, bør det være på et nettbrett du har råd til å klare deg uten en stund eller irritere deg litt over.

Uansett hvordan iPadOS måtte forandre seg gjennom månedene som kommer. Det er tydelig at Apple er i ferd med å gjøre iPad-brettene sine til fullblods verktøy. Og det er veldig gledelig at operativsystemet også kommer for de enklere brettene i serien - modeller helt tilbake til iPad Air 2 er støttet i betaperioden.

Reise og opphold i forbindelse med turen til San Jose er betalt av Tek.no.