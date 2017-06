iPad Pro 10,5 Størrelse: 25 x 17,4 x 0,61 cm

Vekt: 469 gram (Wi-Fi) / 477 gram (Wi-Fi + LTE/4G)

Skjerm: 10,5 tommer, 2224 x 1668 piklser, 264 ppi

Maskinvare: Apple A10X Lagringsplass: 64, 256 eller 512 GB

Operativsystem: iOS 10

Teknologi: Touch ID, 120 hz-skjerm, HDR-skjerm Kamera: 12 MP, autofokus, 5 MP frontkamera

Batteri: 30,4 Wh Pris: Fra 6 990 kroner

Tek.no / San Jose: Etter lang tids rykter er den endelig lansert. Apple har vist frem en oppfølger til sitt aller beste nettbrett; iPad Pro. Den finnes i to størrelser i dag, men begge har fått mange nyheter.

Noe av det viktigste er kanskje programvaren som skal kjøre på den, iOS 11, men det kommer ikke før til høsten.

Vi har fått prøve det nye nettbrettet, og kan ikke si noe annet enn at vi er imponerte.

Minste iPad Pro har vokst

Vi tar det fysiske først, og større skjerm uten at selve produktet har vokst er antakeligvis den viktigste nyheten for den minste av de to. Gamle iPad Pro hadde 9,7 tommers skjerm, slik alle de vanlige iPadene har hatt siden den aller første modellen kom i 2010. Nå gjøres rammene på nettbrettet smalere, slik at det blir plass til 10,5 tommers skjerm i stedet.

Ar Kit kaller Apple løsningen sin for støtte av utvidet virkelighet-apper. Det funker noenlunde bra, men har ikke like gode fysiske forutsetninger som Google Tango-løsningen med dybdekamera. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Rammene har blitt smalere, men ikke helt borte. Dermed er det fortsatt ganske mye å ta i her, og det virker ikke som om feiltrykk er noe stort problem, selv om håndbaken kommer nærmere de berøringsfølsomme områdene. Strengt tatt er ikke dette noe problem på noen av de rammeløse mobilene på markedet, der selve touch-området er en del av det man holder i.

Foreløpig er første app ut med AR-støtte på iPad en slags sjakkutgave hentet fra Star Wars. Jabba The Hut er naturligvis med, og detaljene som speiles i brettet er fra romskipet Millennium Falcon. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den store iPad Pro-varianten har ingen endringer i skjermstørrelse og er fortsatt litt i største laget som vanlig nettbrett, men gitt de nye funksjonene den får er jeg langt mer lagelig til å tilgi størrelsen i dag enn jeg var da den dukket opp.

Lynende rask og med fabelaktig skjerm

Skrolling på den nye skjermen tar seg fantastisk flott ut. Alt flyter på en måte jeg ikke har sett det gjøre før - selv ikke hos Apple, som vanligvis er gode på denne typen ting. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Begge iPad Pro-modellene får den nye skjermen som Apple har utviklet. Apple iPad Pro hadde fra før en nokså spesiell skjerm med utvidet fargerom, men nå er også HDR-video støttet, og lysstyrken er på hele 600 nits. Det er rimelig bra for en såpass stor skjerm. Alle iPadene i testrommet var stilt så skarpt at det var forholdsvis vanskelig å ta fornuftige bilder av dem.

En egenskap som også er ny er at skjermen stiller oppdateringsfrekvensen automatisk avhengig av hva slags type innhold den viser. Er det vanlig filmvisning trenger den kanskje ikke så høy oppdateringsfrekvens, men til bruk av menyer, surfing på nettet og slike ting kan skjermen gå helt opp i 120 Hz. En mobildings med såpass jevn og fløyelsmyk skrolling og panorering tror jeg ikke jeg har vært ute for.

Dette er ikke bare pent å se til, men til tross for alle de andre nyhetene, kan det fort være den litt «usynlige» funksjonen som blir det viktigste ved produktet for mange.

Som vanlig har innmaten fått en solid oppgradering også. Det er den nye A10X Fusion-brikken som står i, og det ble vist frem med programvare fra noen av de mange utviklerne som sannsynligvis surrer rundt her på WWDC.

Lynende raske og automatiske animasjoner var gjort helt uten ventetid, og svært avansert fotoredigering ble gjort med sveip i sanntid. Ventetid er tilsynelatende en av tingene iPad Pro 2 ikke byr på.

Apple Pro har endelig blitt pro

Dokken i bunnen av skjermen oppfører seg nå omtrent som i MacOS, og kan endres etter hvor mange apper du trenger hurtig tilgang på. Den gjemmer seg når den ikke er i bruk. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dra og slipp-funksjonalitet gjennomsyrer iOS 11, og dermed er iPad Pro plutselig langt nærmere en vanlig datamaskin. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Alle iPad Proene de viste frem i demoområdet hadde iOS 11 installert, og dermed med uferdig programvare. Ikke at det stoppet dem, for alt skjedde i et forrykende tempo, og tilsynelatende uten skjemmende feil.

Det vanlige snarveisfeltet i bunnen er nå dynamisk og kan ha så mange apper du ønsker å ha der. Dette har vi savnet i mange år, og får virkelig iPad Proen til å føles mer ut som en datamaskin enn bare et underholdningsnettbrett. Continuity-løsningen som lar deg fortsette på det du holdt på med fra en maskin til den neste bor også i denne baren nå.

Nytt er at den gjemmer seg litt avhengig av hva du gjør i systemet, og du kan hente den frem igjen med et sveip oppover fra bunnen av skjermen. Sveiper du opp på siden av feltet får du opp de klassiske hurtigvalgene som du får om du sveiper opp fra bunnen på en iPad eller iPhone i dag.

Men også disse har blitt nye, med ny design og støtte for 3D Touch-aktige kontroller. Dermed er det undermenyer for det meste hvis man holder inne fingeren på apper eller i kontrollsenteret med snarveiene.

Alt dette fungerer raskt og slik det skal. Allerede nå.

Men det som virkelig tar kaka, er måten man kan dra med seg innhold fra app til app. Dette er supersmidig, og sammen med fleroppgavekjøringen oppleves nå iPad Pro mer som en fullverdig datamaskin enn som det litt kraftige nettbrettet jeg kjente den som.

Endelig arbeidshesten Apple lovet

Jeg jobber allerede ganske mye på en iPad Pro, ettersom den lille er helt fantastisk å trekke frem for tekstarbeid på fly. Er jeg heldig har jeg ikke Internett heller, og kan jobbe uten at Slack, Messenger, Skype eller noe som helst annet forstyrrer. Men det er når jeg jobber med tekst, og det er veldig mye det ikke friste, eller i det hele tatt går an, å gjøre med dagens iPad Pro.

Den nye iPad Proen ser faktisk ut til å langt på vei kunne ta over arbeidsoppgavene fra mange lette datamaskiner. Legg til all optimaliseringen som er gjort for at apper skal kunne gjøre tunge oppgaver på flekken, og dette kan plutselig være den konkurrenten til en PC eller MacBook som Apple opprinnelig omtalte den som. Om enn en liten stund etter.

Den har til og med fått sin egen filutforsker. Hadde det ikke vært for ryktene i forkant hadde jeg ikke sett akkurat den komme.

Valget mellom 12-tommers MacBook og en «enkel» iPad ble akkurat veldig, veldig vanskelig.