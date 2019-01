Tek.no/Las Vegas: Mange slo øynene opp da Acer viste sin ganske spesielt konstruerte Predator Triton 900 under sommerens IFA-messe. Da stod imidlertid maskinen bak glass og utenfor rekkevidde for oss klåfingrede teknologijournalister, men fem måneder senere har vi endelig fått prøve den her på CES.

Acer Predator Triton 900 Skjerm: 17" IPS, 4K, (16:9)

Prosessor: 8. generasjon Intel Core i7 med 6 kjerner

Grafikk: Nvidia RTX 2080

Lagring: M.2 PCIe-SSD

Minne: Inntil 32 GB DDR4

Pris: Estimert rundt 40 000 kroner

Det mest uvanlige med designet på Acers spill-maskin er den hengslede skjermen, hvor kraftige armer på hver side lar skjermen snurre helt rundt. Og for å svare på spørsmålet alle stiller først: skjermen er hengslet som den er for at du skal kunne trekke den nærmere deg og tastaturet når du spiller på vanlige måte.

Eventuelt kan du også vippe skjermen 180 grader rundt. Men hvorfor i all verden vil du gjøre det, når tastatur og mus dermed vil befinne seg på andre siden av skjermen?

Vel, Predator Triton 900 er faktisk laget for spilling med håndkontroller. En egen mottaker for Xbox One-håndkontrolleren er nemlig bygget inn i selve maskinen, og når du bruker denne trenger du jo ikke tastaturet og pekeplaten i like stor grad. Da er det bare fint å få tastaturet helt unna og skjermen mye nærmere slik at opplevelsen blir større.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Kan brukes på tre måter

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Ideen her er ikke akkurat ny. Acer har selv laget maskiner med vribar skjerm tidligere, men dette er første gang vi synes det virker å ha noe for seg. Det er dessuten tydelig at Acer har lagt masse energi inn i konstruksjonen denne gangen.

Den spesielle skjermhengslen, kalt «Ezel Aero Hinge» er noen av de mest solide vi har vært borti, men så er består den også av utmaskinert aluminium tvers igjennom.

Predator Triton 900 har tre ulike modus. Vanlig bærbar-modus, nettbrettmodus hvor du slår ned skjermen og visningsmodus hvor du vrir skjermen 180 grader for å se film eller spille med håndkontroller.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

For sistnevnte modus kan du vippe ut mottakeren for Xbox-kontrolleren, som du finner på siden av maskinen.

Sær, men gjennomført maskin

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det er ikke til å komme bort fra at Triton 900 er en litt sær maskin. Likevel er vi begeistret over hvor kompromissløse Acer virker å ha vært med tanke på byggekvalitet og gjennomføring.

Om vi ser bort fra det som alltid er problem for spillbærbare, som batteritid, pris og vekt, stiller denne maskinen knallsterkt.

Kabinettet av aluminuim føles solid, mens designet – med LED-belysning og delvis skue ned til det interne kjølesystemet – er elegant og tøft på samme tid. Videre er berøringsskjermen et skikkelig beist, med 4K-oppløsning og Nvidia G-Sync-støtte.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Acer fortsetter å bruke det gode mekaniske tastaturet som de først introduserte med sin Triton 700. Dette er selvsagt «flatere» enn eksterne tastatur, men vi kjenner igjen både følelsen, responsen og den gode «klipringen» i tastene.

Tastaturet kan for øvrig tilpasses med RGB-belysing under hver tast, og støtter selvsagt N-key rollover med «anti ghosting» slik at alle trykk blir registrert.

Selv de fysiske knappene under pekeplaten er veldig gode å bruke takket være et slags gummibelegg og god demping som gjør dem lydløse.

Strømforsyningen er gedigen! Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Om vi har ett problem er det likevel at hendene våre ikke har noe å hvile på mens vi skriver, ettersom tastaturet er trukket så langt ned som det er. Ja, og så er jo ikke pekeplaten optimalt plassert for venstrehendte, men stor sett bruker man dedikert mus på en spillmaskin.

Koster en formue og kommer i mars

Acer forteller at maskinen lanseres i mars, noe som gir deg noen måneder til å vurdere om du er villig til å slenge 4000 dollar, eller det vi gjetter ender på i underkant av 40 000 kroner, på disken for å få tak i et eksemplar til deg selv.

