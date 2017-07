SNES Classic skal produseres i langt flere eksemplarer enn NES Classic

Det skal bli lettere å få tak i årets retrokonsoll fra Nintendo. Eller, det skal i hvert fall produseres betydelig flere eksemplarer av SNES Classic enn det ble gjort av NES Classic. Det bekrefter en talsperson fra Nintendo til både The Verge og Kotaku.

Men den gode nyheten kom også sammen med en dårlig en: SNES Classic skal bare være i salg i noen måneder. Salget starter 29. september, men slutter 31. desember 2017.

– Vi har ingenting å uttale oss om vedrørende utsendelse av flere konsoller etter denne datoen, uttalte Nintendo overfor de amerikanske nettsidene.

Les lanseringssaken her: Dette er SNES Classic »

Har lært av NES Classic-problemene

Det er tydelig at Nintendo har lært av noen av de største irritasjonsmomentene ved fjorårets NES Classic. I tillegg til å produsere flere enheter, som tross alt var det mest irriterende problemet for mange, kommer SNES Classic levert med to håndkontrollere. Kablene skal også være 60 centimeter lengre enn NES Classic-kablene, som blant annet Gamer.no klaget på i testen sin. For å bøte på problemet var man nødt til å enten kjøpe en forlengelseskabel, eller kjøpe trådløse, tredjeparts kontrollere.

Mulighet til å laste ned flere spill er imidlertid fortsatt ikke mulig, så hvis du ikke liker de 21 forhåndsinstallerte spillene, får du heller lage din egen retro-konsoll.