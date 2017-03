Snart vil noe av musikken på Spotify kun bli tilgjengelig for betalende brukere

Spotify har som kjent lenge tilbudt all musikken sin gratis gjennom reklamefinansiering, en praksis som har vært kontroversiell, også blant Spotifys konkurrenter. Tjenesten har holdt ut lenge, men nå kan det omsider se ut til at gratispassasjerene snart vil få et noe dårligere tilbud.

Nettstedet The Verge har nemlig fått nyss om at Spotify kommer til å tilby noe av musikken kun til betalende medlemmer.

Den nye praksisen skal være resultatet av de nye lisensforhandlingene som tjenesten nå er i gang med, etter at eksisterende lisensavtaler nå har utgått. Den nye avtalen er ennå ikke i boks, men punktet om begrenset gratismusikk skal det altså foreligge endelig enighet om.

Skal gjelde nylanseringer

Det er uvisst akkurat hvor stor del av Spotifys tilbud som kun vil bli tilgjengelig for betalende brukere etter at den nye praksisen trer i kraft, men ifølge The Verge skal det primært dreie seg om nylanseringer.

Som et ledd i den nye avtalen skal Spotify angivelig også få en reduksjon i royalty-betalingene til plateselskapene. Det er ikke kjent hvorvidt begrensningen av gratisinnholdet vil ha noe konsekvenser for eksisterende abonnenter i form av lavere priser, men dette er nok tvilsomt.

Ingenting er ennå offisielt bekreftet av Spotify, så detaljene må vi nok vente på. Det har for øvrig tidligere blitt rapportert at strømmetjenesten har blitt utsatt for press fra store plateselskaper for å gjøre gratistilbudet dårligere, som vi meldte i 2015. Rykter har også indikert at erkekonkurrenten Apple har forsøkt å presse musikkbransjen til å droppe Spotify på grunn av gratistilbudet.

Ikke minst har også artister selv tidligere gitt uttrykk for misnøye over gratistilbudet, som noen mener snyter dem for inntekter.

