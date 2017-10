Snart vil Netflix trolig bli mye vanligere i fly

Nå ser det ut til at flyturene snart kan bli litt mer overkommelige. Strømmegiganten Netflix har nemlig satt i gang et initiativ som forhåpentligvis vil føre til at tjenesten blir mye mer utbredt som underholdningsalternativ om bord på passasjerfly.

Som Variety melder har Netflix kunngjort at de er i dialog med flyselskaper over hele kloden om å bruke Netflix' egen, båndbredde-effektive teknologi beregnet på mobile enheter, og på den måten legge til rette for skikkelig videostrømming på flyene.

Strømmegiganten har utviklet en ny, høyeffektiv koding som visstnok kan levere video i DVD-kvalitet på mobile enheter med en båndbredde på kun 250 kilobit per sekund, som skal være 36 prosent mindre båndbredde enn det Netflix' konvensjonelle avspilling krever.

Dette er forøvrig langt ifra kvaliteten du kan få når du ser Netflix via vanlige nettlinjer, hvor blant annet 4K-innholdet strømmes i over 15 megabit per sekund.

Noen har allerede kastet seg på

Netflix' egen teknologi skal gi mobile enheter på fly videostrømming i god kvalitet. Foto: Virgin

Målet er å få på plass et partnerskap som vil gi brukere tilgang til Netflix i grei kvalitet om bord på flyene, samtidig som det vil spare flyselskapene store bredbåndsutgifter. Besparelsene for flyselskapene kan visstnok bli så store som 75 prosent, som kan bety at samarbeidet kan gi kunder enten gratis eller svært billig tilgang til Wi-Fi på flyene – og altså samtidig god kvalitet.

Arbeidet med å gi flyselskaper tilgang til teknologien sin skal starte tidlig neste år. Det er ennå uvisst hvor mange flyselskaper som vil bli omfattet i begynnelsen, men initiativet skal altså være verdensomspennende, så det er ikke utenkelig at nordmenn også kan få glede av det på et eller annet tidspunkt.

Noen flyselskaper tilbyr allerede Netflix. Som vi meldte i 2015 har amerikanske Virgin fått på plass støtte for raskt nok Internett til å kjøre Netflix, og som en følge av dette inngikk Virgin et partnerskap med nettopp strømmegiganten om å tilby tjenesten om bord.

