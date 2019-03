Snart vil Microsoft mase på deg som bruker Windows 7, igjen

De forrige Windows-versjonene, 8 og 8.1, ga mange PC-brukere skrekken for nye operativsystemer fra Microsoft. Klok av erfaring tviholder fortsatt en del på Windows 7, et operativsystem som var mer tilpasset tradisjonelle PC-brukere. I dag er det såvidt flere som bruker Windows 10 enn Windows 7, ifølge Ars Technica.

Det er bare ett problem: Windows 7 kan straks kan feire 10-årsdagen sin, har fått tre etterfølgere og har mistet støtte fra flere programleverandører.

Og nå begynner tiden virkelig å løpe fra Windows 7.

14. januar 2020, om bare 10 måneder, slutter nemlig Microsoft å levere sikkerhetsfikser når de oppdager ny og skummel kode som du frem til nå har blitt beskyttet mot.

Med andre ord: du blir mer utsatt for skadelig programvare.

Gruer du deg til å oppgradere?

Vil mase om oppgradering

Mange har gode minner fra Windows 7, mens snart blir det usikkert å bruke.

For å fortsatt motta sikkerhetsoppdateringer må Windows 7-brukere oppgradere til Windows 10, og dette vil Microsoft få fortgang i med kjent stil:

Ved å mase på brukerne.

Nøyaktig hvordan det hele skal skje er ikke kjent, men Microsoft har tidligere fått massiv kritikk for hvordan de har overrumplet Windows 7-brukere med oppfordringer til å oppgradere til Windows 10, og til og med installert det nye operativsystemet uten samtykke når brukerne ikke var til stede og kunne avbryte.

Akkurat dette lover Microsoft ikke skal gjenta seg, og hevder at de bare planlegger å vise beskjeder om at produktstøtten for Windows 7 nærmer seg slutten en håndfull ganger som også kan klikkes bort enten midlertidig eller for alltid.

Windows 10 er heldigvis blitt mer fokusert og stabilt enn sin forgjenger var, selv om også dette er plaget av tidvise oppdateringsfeil og en og annen halvgjort løsning.

