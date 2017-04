Snart vil du trolig se BlackBerry-navnet på både nettbrett og smartklokker

I september i fjor meldte vi at BlackBerry hadde laget sin siste mobiltelefon, men navnet lever videre ved at BlackBerry nå har overlatt selve produksjonen av mobilene til tredjeparter, hovedsaklig kinesiske TCL. Nå skal merket spres til langt flere plattformer, viser det seg.

I en pressemelding opplyser BlackBerry at de nå er ute etter å sette navnet på både nettbrett og «ha-på-dingser», i tillegg til mindre forbrukerrettede produkter som betalingsterminaler og medisinsk utstyr.

Leverte gode resultater

Planene ble lagt frem i forbindelse med selskapets kvartalsrapport, som for øvrig bød på resultater som lå over forventningene, og er et ledd i en opptrapping av lisensieringsprogrammet sitt. Det foreligger dessverre ikke så mange flere detaljer om planene foreløpig.

BlackBerry har tidligere satt navnet sitt på «SecuTABLET», et nettbrett utviklet i samarbeid med IBM og Samsung. Foto: BlackBerry

BlackBerry har riktignok gjort noen forsiktige fremstøt på nettbrett-fronten tidligere, men ha-på-dingser, som mest sannsynlig vil omfatte smartklokker, vil være et nytt produktsegment for navnet. Vi har tidligere meldt at BlackBerry har syslet med smartklokker til intern testing, men ingen forbrukerlansering har vi sett.

Selskapet har lansert en del lovende Android-modeller den siste tiden, nå sist KeyOne, som ble kunngjort i slutten av februar og som byr på det typiske BlackBerry-kjennemerket fysisk tastatur. Vi tok en titt på telefonen i forbindelse med MWC-messen og konkluderte med at den har mye bra å by på.

Akkurat hva vi kan se av nye BlackBerry-produkter fremover og når de vil komme er altså ennå uvisst, men planene er klare, så det går nok ikke altfor lang tid før de første kunngjøringene vil dukke opp.

