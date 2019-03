Snart vil du kunne sette utløpsdato på Facebook-meldingene dine

Facebook er ikke akkurat kjent for å være noen ledestjerne når det gjelder personvern, spesielt med tanke på at mange fortsatt har Cambridge Analytica-skandalen friskt i minne.

I et 3200 ord langt blogginnlegg forsøker Facebook-sjef Mark Zuckerberg nå å rette opp i noe av skaden. Han forteller at Facebook jobber med en ny kommunikasjonsplattform som vil fokusere på seks prinsipper.

Automatisk utløpsdato

Disse innebærer blant annet ende-til-ende-kryptering, slik at ingen, heller ikke Facebook, skal kunne se hva du skriver eller deler med andre.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg har gått fra stygge personvernskandaler til det som nærmest ser ut som en religiøs tro på personvern. Foto: Stephen Lam/File Photo

Et annet punkt er at Facebook vil innføre automatisk utløp på meldinger du skriver og annet du deler – om du ønsker det.

– Vi har større og større tro på at det er viktig å beholde informasjon i kortere perioder. Folk vil vite at det de deler ikke kommer tilbake for å skade dem senere, og å redusere tiden informasjonen deres er lagret og tilgjengelig vil hjelpe, skriver Zuckerberg, som samtidig beskriver hvordan det kan være vanskelig å balansere automatisk utløp mot et ønske om å beholde gode minner.

Zuckerberg sier han tror det finnes en mulighet til å sette en ny standard for kommunikasjonsplattformer.

– Stories utløper allerede etter 24 timer om du ikke arkiverer dem, og det gir folk anledning til å dele mer naturlig. Denne filosofien kan utvides til alt personlig innhold.

– For eksempel kan meldinger slettes automatisk etter et år eller en måned som standard. Det vil redusere risikoen for at meldingene kommer tilbake for å skjemem deg ut senere. Du vil selvfølgelig ha muligheten til å endre tidsrammen eller skru av autosletting for de samtalene du ønsker. Og vi kan også gi deg en mulighet til å velge at enkeltmeldinger skal utløpe etter noen sekunder eller minutter om du vil.

Brukere av Messenger, Instagram og WhatsApp skal alle kunne sende meldinger til hverandre etter hvert, varsler Facebook-sjef Mark Zuckerberg. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Mindre metadata

Facebook-sjefen skriver at det også «gir mening» å redusere tiden de lagrer metadata om meldingene dine.

– Vi bruker denne dataen til å kjøre våre spam- og sikkerhetssystemer, men vi trenger ikke alltid å beholde dem i lange perioder. En viktig del av løsningen er å samle inn mindre persondata i første omgang, som er måten WhatsApp var bygd fra bunnen av.

Facebook-sjefen bekrefter også det New York Times skrev i januar om at de skal gjøre alle de Facebook-eide meldingstjenestene Messenger, WhatsApp og Instagram Direct kompatible med hverandre.

– Krysskompatibilitet har både personverns- og sikkerhetsfordeler. For eksempel bruker mange Messenger på Android til å sende og motta SMS-meldinger. Disse meldingene kan ikke være ende-til-ende-krypterte fordi SMS-protokollen ikke er kryptert. Med muligheten til å sende meldinger på tvers av tjenestene våre, vil du imidlertid kunne sende en kryptert melding til noens telefonnummer i WhatsApp fra Messenger, skriver Zuckerberg.

Setter hardt mot hardt

Facebook-sjefen tar tilsynelatende også et kraftigere standpunkt på brukernes vegne når det gjelder innblanding fra myndigheter i enkelte land rundt om i verden.

– Når vi bygger vår infrastruktur rundt om i verden, har vi valgt å ikke bygge datasentre i land som har en historie med brudd på menneskerettigheter som personvern eller ytringsfrihet. Om vi bygger datasentre og lagrer sensitive data i disse landene, i stedet for å bare mellomlagre ikke-sensitive data, kan det gjøre det enklere for disse styresmaktene å ta folks informasjon. Å opprettholde dette prinsippet kan bety at våre tjenester blir blokkert i enkelte land, eller at vi ikke får lov til å komme inn i andre i nærmeste fremtid. Det er en byttehandel vi er villige til å gjøre. Vi tror ikke at det å lagre folks data i noen land er en sikker nok grunnmur til å bygge en såpass viktig internett-infrastruktur på.