Roaming er snart historie, og nå forbyr EU også geoblokking av innhold

Snart blir det slutt på at strømmetjenester slutter å fungere når du er på reise i andre europeiske land.

Det melder EU-kommisjonen på sine nettsider etter at kommisjonen er blitt enig med EUs ministerråd og EU-parlamentet.

– Folk som abonnerer på sine favorittserier og på musikk og sport hjemme, skal nå få glede av disse abonnementene også når de er på reise i Europa, sier EUs kommissær for det digitale indre marked, Andrus Ansip.

Pålagt for alle

Bestemmelsen innebærer at du skal kunne få tilgang til tjenestene du abonnerer på hjemme også i andre EU-land, altså at du ikke møter på meldinger som «Denne tjenesten er blokkert utenfor Norge» om du befinner deg utenfor landet. Spesielt for sport har dette vært et velkjent problem.

Tjenestetilbyderne vil måtte bekrefte hvilket land du bor i, enten ved hjelp av et betalingskort, et bevis på et internettabonnement eller ved å sjekke IP-adressen din, og deretter skal du ha tilgang til det samme innholdet som hjemme også når du er i utlandet.

Alle tilbydere av slike betalte tjenester på nett vil måtte følge reglene, mens gratistjenester, for eksempel nettjenestene til offentlige kringkastere som NRK, vil ha «mulighet» til å følge reglene. Som med reglene som forbyr å ta ekstra betalt for roaming er det sannsynlig at også disse reglene vil gjøres gjeldende i Norge og andre EØS-land.

Juridisk direktør i NRK, Olav A. Nyhus, sier til Tek.no at NRK er interessert i å gjøre mest mulig av eget innhold tilgjengelig også for nordmenn i utlandet, men at opphavsrett er et komplisert spørsmål.

– Spesielt er sportsrettigheter og innkjøpte programserier utfordrende rettighetsmessig, men dette har vi jobbet lenge med, og det arbeidet fortsetter uavhengig av det nye EU-regelverket. NRKs intensjon er å gjøre mest mulig av innholdet vårt tilgjengelig, sier Nyhus.

Et kompromiss

Avgjørelsen betegnes som et kompromiss, ettersom du fortsatt vil være låst til innholdet du har tilgang til i hjemlandet, og det derfor ikke dreier seg om døden for geoblokking som helhet.

For en tjeneste som Netflix, hvor det er det lokale biblioteket i landet du er i som gjelder, så kan bestemmelsen for norske brukere muligens føre til at du får tilgang til mindre enn du gjør i dag.

Overenskomsten må nå bekreftes av EU-rådet og EU-parlamentet, og etter det får tilbydere og rettighetsinnehavere ni måneder på å forberede seg på reglene. EU anslår dermed at reglene vil tre i kraft i begynnelsen av 2018.

Vi har spurt Netflix om hvordan de vil forholde seg til reglene, men foreløpig ikke fått noe svar. Vi oppdaterer saken når vi hører fra dem.