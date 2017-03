Snart skal Spotify gi deg musikk i mye bedre kvalitet

Spotify er allerede en ledende aktør innen musikkstrømming, men med den tiltakende konkurransen er det hele tiden et press for å fornye seg selv. Nå skal tjenesten komme med et nytt tilbud som musikkentusiastene trolig vil sette pris på.

Som The Verge melder skal Spotify nemlig lansere en ny tjeneste kalt Spotify Hi-Fi, som skal tilby tapsfri komprimering av musikken som strømmes, som vil gi musikk i CD-kvalitet. De har altså planer om å gå etter konkurrenten Tidal.

Spotify Hi-Fi er ennå ikke offisielt kunngjort fra Spotifys side, men ble oppdaget av en gruppe brukere, hvorav noen informerte om nyheten på Reddit nylig.

Dette bildet ble lagt ut på Reddit, og ser ut til å bevise at Spotify planlegger et Hi-Fi-tilbud. Foto: Reddit

Kan bli rimeligere enn Tidals tilbud

Hi-Fi-tilbudet vil komme som en oppgradering som vil koste en ekstra sum utover det man allerede betaler for Premium-abonnementet. Hva prisen vil ligge på er uvisst, da brukere på Reddit rapporterer om priser på både 5, 7,5 og 10 dollar.

Spotify har trolig ikke bestemt seg for den endelige prisen ennå, og er muligens i ferd med å sondere terrenget for å finne frem til et rimelig prisnivå. De aktuelle brukerne har ikke fått tilgang til selve tilbudet, men oppdaget kun tilbudet i Spotify-appen sin når de åpnet den.

Spotify har ikke kommentert saken, og svarte kun at de stadig «tester ut nye produkter» på en henvendelse fra The Verge. Dersom prisen ender opp med å bli 10 dollar innebærer det en dobling i den månedlige abonnementsprisen, altså cirka 200 kroner i Norge.

Dette vil tilsvare det konkurrenten Tidal tilbyr sin tapsfrie tjeneste for. At det også dukket opp lavere prisantydninger kan imidlertid tyde på at Spotify vurderer å gå noe mer aggressivt til verks for å tilegne seg markedsandeler på dette feltet.

