Snart skal halvparten av Netflix-innholdet være «unikt»

Satsing på egenprodusert innhold blir stadig viktigere blant strømmetjenestene for å skille seg ut i konkurransen, og særlig Netflix har skikkelig store ambisjoner på dette feltet. Akkurat hvor store har vi nå fått ny innsikt via selskapets ferske fremlegging av kvartalsresultatene.

Der kommer det frem at Netflix skal satse opptil 8 milliarder dollar, cirka 64 milliarder kroner, på originalt innhold bare i løpet av 2018.

Den store satsingen er et ledd i å få andelen egenprodusert innhold opp i 50 prosent innen utgangen av 2018, et mål som Netflix bekreftet i en tale til investorer i forbindelse med de seneste kvartalsresultatene. Selskapet kunngjorde først målet om halvparten originalinnhold allerede for et års tid siden.

Netflix har hatt en vellykket satsing på egentprodusert innhold, for eksempel prisbelønte House of Cards, og mer skal det bli. Foto: Netflix

Eget innhold gir god vekst

Mye av det nye innholdet fremover vil være japanske animasjonsserier, og i tillegg skal det produseres 80 nye filmer i løpet av neste år. Ifølge Netflix utgjør investeringene i eget innhold cirka én fjerdedel av hele innholdsbudsjettet i 2017, og til sammen ligger det hele 17 milliarder dollar, cirka 136 milliarder kroner, i investeringspotten for de neste årene.

Strømmegiganten opplyser at det egenproduserte innholdet er en svært viktig årsak til den globale veksten som selskapet opplever for tiden. I nettotall la Netflix til 5,3 millioner nye abonnenter på verdensbasis i det tredje kvartalet i år, som er en økning på hele 49 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet omsetning fra strømming økte med 33 prosent sammenlignet med tredje kvartal i 2016.

Netflix har allerede en viss konkurranse fra andre aktører når det gjelder originalt innhold, og i tillegg har nye aktører som Facebook og Apple angivelig begynt å satse tungt på området.

(Via The Verge)