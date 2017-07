Galaxy Note 7 er på vei til markedet igjen

Samsung skjøt ikke gullfuglen med sin eksplosjonsfarlige Note 7-telefon og har betalt en høy pris for fadesen. I februar dukket det imidlertid opp rykter om at Samsung skulle blåse nytt liv i telefonen, og i slutten av mars ble dette videre underbygget. Nå bringer Wall Street Journal nye opplysninger i saken.

Ifølge avisen skal Samsung lansere en versjon av telefonen kalt Galaxy Note 7 FE, hvor de to bokstavene FE står for «Fandom Edition».

Sør-Korea og andre land

Den første ladningen av den gjenoppståtte Note 7-telefonen skal slippes i Sør-Korea i 400 000 eksemplarer. I tillegg vil et «beskjedent antall» også lanseres i et knippe andre land, uten at det ennå er helt klart hvilke.

Med Galaxy Note 7 gikk Samsungs suksessdrømmer opp i flammer, bokstavelig talt. Nå kommer en reparert utgave tilbake på markedet. Foto: Reddit

Med litt hell vil det kanskje bli mulig å skaffe seg mobilen fra Norge, dersom man skulle være interessert i det. Samsung selv har tidligere uttalt at de reparerte Note 7-telefonene vil bli tilbudt utfra vurderinger av etterspørsel og på bakgrunn av konsultasjoner med myndigheter og operatører.

Ifølge Wall Street Journal vil Galaxy Note 7 FE koste litt under 700 000 won i hjemlandet, som tilsvarer litt under 5000 norske kroner. Den ser altså ut til å bli vesentligere billigere enn originalversjonen. FE-versjonen skal ha andre komponenter enn originalen, men detaljene er ennå uklare.

Trolig mindre batteri

Batteriet vil uansett være skiftet ut, og ifølge ryktene fra februar skal det nye, ikke-eksplosive batteriet komme med en redusert kapasitet på mellom 3000 og 3200 mAh, ned fra 3500 mAh på originalversjonen.

Note 7 fikk raskt veldig gode anmeldelser da den kom ut i fjor høst, og scoret 9/10 på vår egen test av flaggskipet. Kort tid etter lansering kom rapportene om at mobilbatteriene plutselig tok fyr, eller til og med eksploderte. Erstatningstelefonene led av den samme eksplosive svakheten, og det endte med en fullstendig returoperasjon av toppmodellen.

Selskapet fant senere ut hva som forårsaket eksplosjonene, og skyldte på to dyptliggende produksjonsfeil inne i batteriene.

Samsungs nye flaggskip er en fremragende telefon: Her er tre ting vår kommentator likevel hater ved Galaxy S8 »