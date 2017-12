I 2018 får du kjøpt en toppmodell med fingersensor innebygd i skjermen

I en fersk pressemelding har Synaptics nå kunngjort at de har startet masseproduksjonen av den første optiske fingeravtrykkleseren som kan integreres direkte i selve skjermen. Vi har sett demonstrasjoner av teknologien tidligere, men da fra konkurrerende Qualcomm.

Synaptics' sensor skal dukke opp i en mobil fra en av de «fem største» mobilprodusentene, men selskapet oppgir ikke hvilken.

Dermed kan man altså bare gjette seg frem til hvilken av de kommende toppmodellene som blir utstyrt med den nye sensoren. Galaxy S9 er nok ikke en helt urealistisk kandidat med tanke på at det allerede har dukket opp rykter om at denne vil få fingeravtrykkleser i skjermen.

Skal snart demonstreres

Illustrasjonsbilde. Bilde: Vivo Global

Vi meldte først om den nye teknologien fra Synaptics for temmelig nøyaktig ett år siden, men sensoren som nå går inn i masseproduksjon er en nyere utgave kalt Clear ID FS9500.

Denne byr ifølge Synaptics på høy ytelse og høy oppløsning, uten at det foreligger konkrete, tekniske opplysninger. Sensoren skanner altså fingeravtrykkene gjennom glasset, som betyr at den er godt beskyttet mot både skraper, vann og annen slitasje og har således høy holdbarhet.

Produsenten kan også opplyse om at sensoren på «magisk» vis kun aktiveres når du trenger den, uten at det er helt klart hva dette innebærer i praksis, og Synaptics sier også at løsningen er dobbelt så rask som ansiktsgjenkjenning.

Utover dette foreligger det ennå ikke så mange tekniske opplysninger, men Synaptics skal gi oss en fullstendig demonstrasjon av teknologien på den nært forestående CES-messen i januar. Mobilmodellen som får sensoren skal visstnok kunngjøres snart.

