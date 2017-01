Snart kommer de første Chrome OS-nettbrettene

Google har som kjent holdt sine to operativsystemet Chrome OS og Android adskilte på henholdsvis PC- og mobilplattformene, selv om Google nå har gjort det mulig å kjøre Android-apper på Chromebook og dermed visket ut noe av skillet. Nå ser det ut til at Google vil rive ned ytterligere skillelinjer.

Som blant andre The Verge rapporterer har Google nemlig nå indikert at Chrome OS-operativsystemet snart vil kunne dukke opp på nettbrett. Opplysningene kom fra Googles produktsjef for Chrome og Android for bedrifter Rajen Sheth.

Kan komme i flere formfaktorer

– Chromebook-en går fra å være kun en laptop til noe som er mye mer allsidig og dynamisk, slik at OEM-er kan produsere mange flotte enheter. [...] Dere kan vente dere alt fra maskiner med avtagbart tastatur til nettbrett med Chrome OS, sa Sheth under en tale til investorer nylig.

Det har allerede begynt å komme konverterbare Chromebook-er som kan brukes som nettbrett, for eksempel Dell Chromebook 11 Convertible. Foto: Aniden

Chrome OS har allerede nærmet seg nettbrett-formfaktoren i kraft av det faktum at det nå har begynt å komme konvertérbare Chromebook-PC-er med skjerm som kan vippes helt rundt og brukes som nettbrett. Et eksempel er Asus Chromebook Flip C100PA, som også var først ute blant Chromebook-er til å kjøre Android-apper.

Det er uvisst akkurat når det eventuelt vil dukke opp Chrome OS-baserte nettbrett, og hvem som skal lage dem, men de første enhetene vil antakelig dukke opp i år. Google har ikke antydet at de selv har planer om å produsere Chrome OS-nettbrett.

