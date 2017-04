Snart kan VR-brillene lese av ansiktsuttrykkene dine

VR-teknologien er fremdeles ung, og det er en god del som gjenstår for å heve realismen, ikke minst når det gjelder å gjenskape brukeren selv i VR-verdenen. Nå har det skjedd nye, fascinerende fremskritt på dette området, melder blant andre VentureBeat.

Et sveitsisk selskap ved navn MindMaze har nemlig utviklet en teknologi som kan lese av ansiktsuttrykkene dine for så å gjenskape dem på en virtuell utgave av deg selv i VR-verdenen. Teknologien har fått det passende navnet Mask.

Sensorer inni VR-brillene

Løsningen tar form som et antall sensorer som plasseres på innsiden av et par VR-briller. Disse sensorene er i stand til å fange opp elektriske signaler fra ansiktsmusklene til brukeren, og ved hjelp av spesialutviklet programvare kan systemet finne ut hvilke ansiktsuttrykk brukeren lager.

Foto: MindMaze

Meningen er dermed å blant annet legge til rette for realistiske versjoner av personer i VR-verdenen, noe som for ikke minst er nyttig i forbindelse med VR-baserte kommunikasjonsplattformer, men også spill og andre typer programvare. I spill med flere spillere kan det for eksempel føre til en ny grad av realisme ved at man faktisk kan se de reelle ansiktsuttrykkene til dem man konkurrerer mot.

Kan bygges inn i eksisterende VR-produkter

MindMaze utviklet opprinnelig teknologien i medisinsk øyemed, men Mask er altså ment for forbrukermarkedet. Selskapet skal ikke selge teknologien direkte til forbrukere, men lisensiere den til andre produsenter, noe som altså forhåpentligvis kan gi oss VR-briller med teknologien innebygget om ikke altfor lenge.

Akkurat når vi eventuelt får glede av Mask-løsningen som vanlige forbrukere er imidlertid ennå uvisst. I mellomtiden jobbes det som kjent med mange andre realisme-forbedrende VR-teknologier, som løsninger for å bringe hendene dine inn i VR-verdenen, drakter som simulerer fysisk berøring og sensorer for sporing av alt mulig rart i VR-verdenen.

