Snart kan vi se de første bøyelige mobilene fra Samsung

Den sørkoreanske mobilgiganten Samsung, og flere andre, har hatt «brettbare» mobiltelefoner på horisonten i lengre tid, men ennå har vi stort sett bare blitt servert relativt vage konsepter. Nå ser det ut til at Samsung omsider mener alvor med de bøyelig mobilene.

Det koreanske nettstedet ET News melder at Samsung skal produsere de første brettbare prototypene allerede i løpet av tredje kvartal i år, som altså betyr at de kan dukke opp rundt sommertider.

Dyrere enn dagens toppmodeller

Selskapet skal ifølge ET News' kilder produsere flere tusen prototyper for å verifisere kvaliteten, som kan indikere at Samsung har planer om å gjøre grundig forarbeid med konseptet før telefonene lanseres på markedet. Markedslanseringen skal visstnok finne sted til neste år.

Dette er en av prototypene som Samsung tidligere har demonstrert. Foto: Samsung

Det er ikke så mye som vites om de kommende brettbare mobilene ennå, annet enn at modellene angivelig skal ha et luksuriøst design og befinne seg et nivå over vanlige premium-mobiler. Antakelig blir det altså snakk om ganske dyre saker som først og fremst henvender seg til de spesielt interesserte, og trolig ikke massemarkedet.

Som ET News peker på spørs det imidlertid om Samsung blir først ute, da mange andre aktører, særlig i Kina, nå kappløper om å være de første til å lansere en brettbar mobiltelefon på forbrukermarkedet.

Mange prototyper vist frem

Akkurat hva slags form mobilene skal ta gjenstår å se. Samsung har tidligere vist frem en prototype som kan legges sammen som en bok og som har skjermen på innsiden. I januar i år kom det imidlertid rykter om at Samsung i stedet vil plassere skjermen på utsiden slik at man ikke trenger å åpne opp enheten når man skal bruke mobilen.

Ellers har kinesiske Lenovo demonstrert prototyper på nettbrett som kan brettes sammen til en mobil og en mobil du kan folde rundt håndleddet, og ikke minst har LG kommet langt med OLED-skjermer som kan «rulles» sammen.

Også Apple har store planer innen bøyelig mobildesign: De har tatt patent på en elektronisk enhet du kan rulle sammen og putte i lommen »