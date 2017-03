Snart kan smarthjemmet melde fra om ulykker før de skjer

Den teknologiske utviklingen tyder på at fremtidens smarte hjem kan bli riktig så intelligente, og allerede i dag finnes det mange sensorsystemer som holder god oversikt over hva som skjer i hjemmet ditt. Nå finnes det en løsning som tar denne overvåkningsteknologien til et nytt nivå, skriver Digital Trends.

Et selskap som heter OneEvent Technologies har nemlig spesialisert seg på smarthjem-teknologi som kan melde fra om ulykker i hjemmet før de skjer.

Bruker nettskyen

Systemet, kalt OnePrevent, fungerer ved å benytte prediksjonsalgoritmer som befinner seg i nettskyen. Disse algoritmene bruker data som samles inn via en rekke trådløse sensorer som registrerer mange forskjellige opplysninger relatert til for eksempel røyk, fuktighet, bevegelse, temperatur og lys.

Overvåkningen og advarslene skjer via en mobilapp. Foto: OneEvent Technologies

Algoritmene opererer med et «normalnivå» når det gjelder forholdene som overvåkes med sensorsystemet, og basert på hvor store avvik fra dette normalnivået som registreres skal systemet altså gi brukeren informasjon om at en ulykke kan være underveis. Meldingene sendes til brukerens mobile enheter.

Skal være det første i sitt slag

Sjefen for OneEvent Technologies, Kurt Wedig, uttalte overfor Digital Trends at systemet er det første i sitt slag i verden, og han bedyrer også at presisjonsnivået til teknologien er meget høyt.

I tester skal systemet ha forutsett utbrudd av branner opptil 20 minutter før en vanlig røykvarsler ble aktivert, og tilsvarende resultater skal være mulige når det gjelder for eksempel oversvømmelser. Ifølge skaperne skal systemet også være i stand til å luke ut falske alarmer, slik at man ikke unødig bombarderes med advarsler.

Det er imidlertid langt fra gratis. I USA koster pakken 300 dollar pluss et abonnement på 25 dollar i måneden. Det er uvisst om selskapet planlegger å tilby teknologien i andre deler av verden, men uansett kan teknologien gi en indikasjon på hvilken retning smarthjemteknologien vil bevege seg i fremtiden. Les mer på hjemmesiden.

