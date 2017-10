Snart kan reimen på Apple Watch kanskje stramme seg selv

Det mangler såvisst ikke på idéer til patenter fra Apple, og nå har blant andre Apple Insider fanget opp enda en patent som nylig ble innvilget iPhone-produsenten. Denne gangen er det selskapet smartklokke Apple Watch som muligens snart skal utstyres med en ny, snedig funksjon.

Det Apple nå har fått patent på er en selvjusterende mekanisme for elektroniske dingser som du har på kroppen. I klartekst innebærer dette blant annet en klokkereim som er i stand til å tilpasse seg brukerens håndledd elektronisk.

Ikke helt ulikt de selvknytende skoene Nike lanserte i fjor!

Illustrasjon fra patentdokumentet. Foto: USPTO

Tilpasser seg fortløpende

Som bakgrunn for ideen skriver Apple i patentteksten at smartklokker og treningsklokker som oftest byr på en heller grov justering av stramheten som ikke nødvendigvis gir den beste komforten, og at måten klokken sitter på kan endres under ulike forhold, for eksempel av svette og diverse aktiviteter.

Med Apples «dynamiske» justeringsløsning skal reimen kunne tilpasse seg brukeren fortløpende og trinnløst, slik at komforten alltid er optimal. Justeringen kan blant annet foregå via sensorer som henter inn biometriske data, ifølge teksten.

Dette betyr for eksempel i praksis at dersom klokken registrerer at brukeren er i gang med fysisk aktivitet kan klokken sende et signal om dette, hvorpå reimen vil strammes slik at den sitter bedre. Manuell styring via ulike «moduser» på klokken er også blant idéene Apple har for konseptet.

Selve strammingen skjer altså mekanisk via ulike, mulige løsninger, blant annet en magnetisk mekanisme og en løsning som går ut på bruke en elektrisk motor til å rotere en fast «armbånd»-del av reimen inn mot håndleddet. Flere detaljer om konseptet, som altså trolig er et godt stykke markedet, finner du i selve patentdokumentet.

iPhone X' ansiktsgjenkjenning skal trolig snart komme til iPad Pro »