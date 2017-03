Snart kan du vite akkurat hvor vennene dine er i Google Maps

Google Maps er hele tiden i utvikling, og på bloggen sin kan selskapet kunngjøre enda en stor oppdatering til karttjenesten som trolig vil kunne finne sine nytteområder. Oppdateringen skal nemlig gjøre det enkelt å holde styr på hvor venner og bekjente til enhver tid befinner seg.

Nærmere bestemt blir det mulig å dele posisjonen din i sanntid på både iOS- og Android-plattformen, og folk som du har delt med vil da se akkurat hvor du er.

Foto: Google

Funksjonen blir tilgjengelig i sidemenyen i Google Maps, og man kan også aktivere den ved å simpelthen trykke på den blå prikken som representerer din egen posisjon på kartet. Deretter kan du velge hvem du vil dele med blant Google-kontaktene sin og hvor lenge du vil dele posisjonen.

Kan også brukes når du planlegger turer

Kontakter som har delt posisjonen med deg vil dukke opp på Google Maps-kartet ditt i form av profilbildene av personene, og det vil dukke opp en påminnelse om delingen over kompassikonet i appen, slik at du ikke glemmer det bort.

Google har også bygget funksjonen inn i navigasjonsdelen av Google Maps. Det innebærer at du kan dele destinasjonen din og fremgangen, slik at venner kan følge med på dette i sanntid. Kontaktene dine vil da blant annet kunne se den beregnede ankomsttiden, og når destinasjonen er nådd vil delingen automatisk avsluttes.

De nye delingsfunksjonen skal rulles ut til brukere i hele verden i disse dager, men det er uvisst når den vil være på plass for alle brukere her på våre breddegrader. Les mer på Google-bloggen, og se også video under.

Google har laget smartjakke sammen med Levi's »