Snart kan du snakke med Cortana rett fra Android-låseskjermen din

Microsoft er ganske på hugget når det gjelder å skyve frem stemmeassistenten sin for tiden, og har blant annet kunngjort at Cortana skal bygges inn i kjøleskap. Nå ser det ut til at stemmeassistenten også skal bli vesentlig mer synlig for Android-brukerne.

Nettstedet MSPowerUser skriver nemlig at Microsoft skal gjøre Cortana tilgjengelig direkte via låseskjermen på Android, noe som altså vil gjøre den kjapp å aktivere.

Kommer i oppdatering snart

Funksjonen skal slippes i en kommende programvareoppdatering, som ikke har fått en spesifikk dato. Etter at denne er installert vil man få spørsmål om man ønsker å aktivere funksjonen eller ei.

Illustrasjonsbilde. Foto: Microsoft

Om man velger å legge den på låseskjermen vil Cortana plassere seg i midten nederst på skjermen og aktiveres ved å stryke til høyre eller venstre, på samme måte som man for eksempel aktiverer kamerafunksjonen direkte fra Android-låseskjermen.

Cortana vil fungere problemfritt med den eksisterende låseskjermen din, som altså betyr at den kan brukes selv om du benytter alternativer til den vanlige Android-låseskjermen, slik som Microsofts egen Next Lock Screen. Den ny funksjonen vil trolig få en bredere lansering om få uker, men det er uvisst når den blir tilgjengelig for alle Android-brukere.

