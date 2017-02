Snart kan du låse opp alle Windows-PC-er med Samsung-telefonen

God sikkerhet blir en stadig høyere prioritet for mange, og det lanseres nesten ikke toppmobiler lenger uten fingeravtrykkleser. Nå ser det ut til at man snart kan bruke disse fingeravtrykkleserne til å låse opp samtlige Windows-PC-er også, i alle fall om du har en Samsung-telefon.

Som nettstedet SamMobile melder har Samsung nemlig bekreftet at de skal gi den den såkalte Samsung Flow-applikasjonen sin en kraftig oppgradering.

Låser opp PC-en med mobilen via Bluetooth

Samsung Flow er en app som allerede har vært på markedet en stund. Den fungerer ved at man registrerer et fingeravtrykk på telefonen sin og parer telefonen med PC-en via Bluetooth. På denne måten kan man låse opp PC-en med telefonens fingeravtrykkleser på en enkel og trygg måte.

Hittil har appen imidlertid kun støttet Samsungs eget Windows-nettbrett Galaxy TabPro S, men nyheten er at de altså nå skal utvide Flow-appen til å støtte alle typer Windows 10-baserte enheter. Bekreftelsen kom i form av et svar på en henvendelse til Samsungs brukerstøtte.

Med Flow-appen låser du opp Windows-enheter med fingeravtrykkleseren på mobilen, men du må ha en Samsung-mobil. Foto: Google Play

Kommer i april

Den utvidede støtten skal komme på plass i den neste store oppdateringen av Flow-appen, som ifølge Samsung-representanten vil komme i begynnelsen av april, men uten en nærmere dato.

Man må for ordens skyld fremdeles være i besittelse av en Samsung-mobil for å bruke funksjonen, da appen enn så lenge ikke har støtte for andre mobiler med fingeravtrykkleser. I tillegg til å bruke mobilen til å låse opp PC-en kan Flow-appen for øvrig også brukes til å sjekke og svare på mobilvarslinger fra PC-en og til å overføre innhold.

