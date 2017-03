Snart kan du kanskje betale i butikken med et par solbriller

Kontaktløs betaling er noe som oftest forbinder med mobiltelefoner og forskjellige kontaktløse betalingskort, men nå har teknologien også inntatt et heller uventet produkt, nemlig solbriller. Det melder blant andre The Verge og CNBC.

Det er det store kortselskapet VISA som har presentert den nye prototypen, som altså er et par solbriller man kan bruke til kontaktløs betaling i butikken.

Produktet ble avduket på SXSW-konferansen i Texas nylig og skal testes ut i et pilotprosjekt i tiden fremover for å se hvordan det slår an. Det tar nok altså en stund før vi får anledning til å faktisk kjøpe produktet i butikken.

Kontaktløst kort på innsiden

Brillene fungerer enkelt og greit ved at de har et lite kontaktløst NFC-kort innebygget i den ene brillearmen, og utover dette ser brillene ut som helt vanlige solbriller på utsiden slik at man ikke skiller seg ut når når man bruker dem.

Mobilbetalingsløsninger, som her avbildede Samsung Pay, kommer nå i flere kreative varianter. Foto: Samsung

Idéen er ifølge VISA å leke med helt nye formfaktorer når det gjelder kontaktløs betaling, og å bygge teknologien inn i produkter av den mer uventede typen. Konseptet er et forsøk på å leve opp til selskapets slagord om å være til stede overalt hvor kundene befinner seg.

Det kan i den forbindelse tenkes at brillene kan være et alternativ i situasjoner hvor det er upraktisk å drasse med seg andre betalingsmidler, for eksempel på stranden, hvor man gjerne bruker solbriller likevel. Selskapet antydet overfor CNBC har de for øvrig også har syslet med idéen om å bruke ringer.

Hvordan testingen går gjenstår å se, men sannsynligvis er en eventuell markedslansering trolig et stykke unna. I mellomtiden er andre alternativer også på vei. Som blant andre Android Central nylig meldte har for eksempel Android Pay nå kommet til Android Wear-plattformen, som betyr at stadig flere smartklokker etter hvert kan brukes til kontaktløs betaling.

