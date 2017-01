Slik funker «Instant Apps»

Google viste frem mye nytt på sin I/O-konferanse i mai i fjor, men en av nyhetene som kanskje gikk under radaren hos mange var et konsept kalt Android Instant Apps. Nå melder blant andre Android Police at testingen av konseptet er i gang.

Android Instant Apps innebærer å la brukere benytte applikasjoner umiddelbart med ett klikk uten at du trenger å installere den aktuelle applikasjonen.

Lar deg åpne innhold på et blunk

I praksis betyr dette at om man for eksempel mottar en lenke til innhold som ligger i en bestemt app, kan man få tilgang til dette innholdet uten å ha appen installert, men derimot simpelthen åpne innholdet direkte.

Funksjonaliteten skal også gjøre det mulig å benytte kjøpsfunksjonen i apper uten å installere dem, og uten å gå via nettleseren. Foto: Google

Dette er i korte trekk mulig ved at appen deles inn i moduler. Det betyr at man kun laster ned den delen av koden som trengs for å vise eller kjøre det aktuelle innholdet som lenken pekte til fra Google Play. Dermed får man altså svært kjapp og enkel tilgang til innholdet i appen kun ved et enkelt trykk.

Omfatter få apper foreløpig

Konseptet fungerer også med butikk-apper, slik at om man for eksempel søker etter en bestemt gjenstand i Google-appen og finner en butikk som selger den, kan man trykke seg direkte inn i butikkappens kjøpsfunksjon uten at appen er installert på enheten din.

Støtte for Android Instant Apps må bygges inn i hver enkelt Android-applikasjon, noe som er opptil utviklere å få på plass. Testingen som nå pågår omfatter kun et fåtalls apper, blant annet BuzzFeed og Periscope, og det er uvisst når en bred lansering av funksjonaliteten vil være på plass.

For mer informasjon om Android Instant Apps kan du sjekke ut Googles presentasjon under, som er fra I/O-konferansen i fjor.

