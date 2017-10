Snapdragon gir batterirevolusjon for bærbare: Over 24 timer med Netflix-titting på én lading

Bærbare PC-er får stadig lengre batteritid, men som oftest skyldes det ikke større batterier. I stedet er det prosessoren i PC-ene som blir stadig oppgradert, og blir både kraftigere samtidig som de krever mindre strøm.

Intel har lenge hatt monopol på å levere prosessorer til strømsnille og syltynne bærbare, men etter at Windows 10 med Fall Creators Update har ble lansert denne uken, vil de nå få hard konkurranse fra mobilprosessorer. Det er fordi Windows 10 får støtte for såkalte 64-bits ARM-prosessorer.

For oss bærbarbrukere betyr det langt bedre batteridriftstid.

To av selskapene som gleder seg over ARM-støtte er naturligvis Qualcomm – som står bak de ARM-baserte Snapdragon-prosessorene – og Microsoft.

Netflix-strømming i over et døgn

Under en konferanse i Hong Kong fortalte Qualcomm-sjef Cristiano Amon tirsdag at vi kan se frem til ekstremt mye lengre batteridriftstid:

– For Netflix-strømming over 4G snakker vi om 28, 29 timer avspilling, lovet Amon, som også skrøt av svært lang driftstid når du jobber aktivt på maskinen:

– Med heldags, aktiv, bruk med alle funksjoner på ser vi brukstider på 16, 17, 18 timer, fortalte han videre.

Om disse tallene stemmer vil ARM-baserte prosessorer bli svært farlige konkurrenter til de tradisjonelle x86-baserte Intel-prosessorene, som på sin side de siste årene har klart å gi bærbare maskiner omtrent halvparten så lang driftstid som vi her hører snakk om.

– En «game changer»

Microsoft har det siste året jobbet tett med Qualcomm for å bringe deres mobile Snapdragon 835-plattform til Windows 10-enheter, og ifølge selskapets Pete Bernard har batteridriftstiden på testenhetene oversteget selv de høyeste forventningene deres med god margin.

– [Enhetene leverer] den type batterilevetid hvis ved daglig bruk gjør at jeg ikke tar med meg laderen sammen med den. Jeg lader kanskje annenhver dag eller deromkring, skryter Bernard, som ser på inntoget av mobilprosessorer som en virkelig «game changer» for måten man vil oppleve bærbare maskiner.

Vinner på batterilevetid, men ikke ytelse

Ifølge Microsoft er en rekke bærbare Windows 10-maskiner fra HP, Asus og Lenovo planlagt å annonseres med den mobile Snapdragon 835-prosessoren senere i år. Prosessoren er laget ved hjelp av 10-nanometers produksjonsprosess, til forskjell fra dagens Intel-brikker som stadig holder seg på 14 nanometer.

Det er verdt å merke seg at en Snapdragon-brikkene neppe er noen utfordrer til Intels Core i-prosessorer når det kommer til ytelse med det første, men som kjent står god batteridriftstid høyere på lista for mange som ikke har behov for høy ytelse til daglige dataoppgaver.

Samtidig ser vi at Apples nyeste mobilprosessorer yter bedre enn flere tradisjonelle prosessorer. Du kan se ytelsesgrafene som ga oss hakeslepp i testen vår av iPhone 8 og iPhone 8 Plus.

Intel har lansert Kaby Lake Refresh:

