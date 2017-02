Har du en Nexus-mobil? Snart får du en veldig nyttig Pixel-funksjon

Fingeravtrykkleseren vi nå finner på mange mobilmodeller har som kjent hovedsakelig til oppgave å lese fingeravtrykkene. Sensorene har også fått andre andre bruksområder, blant annet muligheten til å hente ned varslingsmenyen.

Denne funksjonen finnes allerede på Googles Pixel-telefon, og som 9to5google melder er denne nyttige funksjonen også nå tilgjengelig for eiere av Nexus 5X og Nexus 6P, via den nye betaen av Android 7.1.2 som nylig ble rullet ut.

Åpnes ved å dra fingeren ned

Funksjonen fungerer ved at brukeren simpelthen drar fingeren ned på fingeravtrykkleseren for å få direkte tilgang til varslingsmenyen, slik at man ikke trenger å benytte berøringsskjermen på mobilen. For å lukke menyen igjen stryker man fingeren oppover.

Google Pixel skal nå dele en nyttig funksjon med sine «brødre» i Google-familien. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Meningen med funksjonen er blant annet å gjøre det lettere å se varslingene med bare én hånd. Funksjonen finnes også på blant annet en del av Huaweis mobilmodeller, for eksempel Honor 8. Den aktiveres i innstillingsmenyen på mobilen.

Pixel-telefonen har akkurat den samme fingeravtrykksensoren som på Nexus-telefonene, og derfor var det en del som reagerte på at funksjonen ikke også ble lansert til Nexus når Pixel-telefonen kom på markedet. Google sa på det tidspunktet at de evaluerte det.

Google har ikke offisielt bekreftet når Android 7.1.2 vil få en bred lansering, så det er ennå uvisst når alle får anledning til å bruke den nye funksjonen.

Google har nå vist frem en spenstig ny robot »