Snapchat-sjefen varsler store endringer av appen

Sjefen for Snapchat, Evan Spiegel, forteller nå at selskapet jobber med å gjøre store endringer i appen sin. Endringene skal være så omfattende at han advarer mot at det kan «forstyrre virksomheten på kort sikt».

I et brev til investorene i selskapet forklarer han at grunnen skal være at app-brukerne lenge har klaget over appen.

– En av tingene vi har hørt gjennom årene er at Snapchat-appen er vanskelig å bruke, og utviklerne våre jobber nå med å utbedre disse tilbakemeldingene, sier Spiegel.

Kan skape problemer

Snapchat tar tydelig tilbakemeldingene på alvor, og i tiden som kommer vil dagens app gjennomgå store endringer. Selskapet vet ikke helt hvordan brukerne vil ta i mot disse.

– Vi vet ikke om brukerne vil endre adferd når de tar i bruk den oppdaterte appen. Men vi er villige til å ta sjansen fordi vi tror dette vil få gi store fordeler for virksomheten vår på lang sikt, skriver Spiegel.

Akkurat hvilke endringer det er snakk om avslører ikke Spiegel, men det er altså ikke snakk om mindre forandringer, slik de foregående oppdateringene har gjort.

Helt ny Android-versjon

I forbindelse med at selskapet skal gjøre disse endringene har spesielt Android-plattformen blitt viet mye oppmerksomhet.

– Vi bygger en helt ny versjon av vår Android-app fra bunnen av, og vil lansere denne i utvalgte markedet før vi slipper den helt løs, forklarer Spiegel.

Heller ikke her sies det noe spesifikt om hva vi har i vente, men det vil trolig ta litt tid før denne Android-versjonen er tilgjengelig for alle.

(Kilde: Snapchat)