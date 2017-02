Snapchat lanserte «smarte» solbriller – nå skal de få en bred lansering

Snapchat er ikke kjent for så mye annet enn den berømte bilde- og videodelingsappen sin, men i fjor høst tok selskapet en uventet vending da de inntok maskinvareterrenget med et par snodige solbriller kalt Spectacles, som mange trolig fnyste litt av. Nå trappes satsingen på disse kraftig opp.

The Verge rapporterer at Snapchat nå planlegger en «betydelig bredere lansering» av brillene sine. Opplysningene kom frem i papirer som ble levert inn i forbindelse med at selskapet nå skal gå på børsen.

Store investeringer

Den økte satsingen på produktet innebærer at det skal investeres vesentlig større summer på markedsføring og distribusjon av brillene. Utover dette er detaljene mangelfulle, og det er uvisst i hvilken grad Europa skal tilgodeses i denne omgang.

Brillene kobles til mobilen trådløst og tar opp video i rundt format. Foto: Snapchat

Spectacles-brillene har den uvanlige egenskapen at de har et innebygget kamera som brukes ved å trykke på en knapp som befinner seg nær hengselen på brillene. Da vil et klipp på opptil 10 sekunder bli tatt opp i førstepersonsperspektiv, og ved å trykke flere ganger kan man ta opp flere klipp på rad.

Vidvinkel

Kameraet skiller seg fra et mobilkamera blant annet ved at det har en 115-graders vidvinkellinse, samt at videoen tas opp i et sirkulært format. Når du ser videoene på en mobilskjerm vil appen beskjære dem ut fra om du ser i portrett- eller landskapsmodus.

Ellers er poenget at brukeren kan frigjøre hendene mens videoen tas opp, slik at man for eksempel kan fange opp brukernes hender i selve videoene eller bedrive aktiviteter mens kameraet ruller. Brillene synkroniseres altså med mobilen trådløst, som du igjen kan bruke til å dele bildene og videoene.

