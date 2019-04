Snapchat blir en spillplattform – slipper seks spill du kan spille med venner i appen

Snapchat er en av verdens mest brukte kommunikasjonsplattformer, og nå puttes det inn enda mer funksjonalitet i den populære appen. Sist ut er «Snap Games», som er akkurat det du tror – nemlig mobilspill.

Det dukker opp et lite rakettikon i hver samtale du har, hvor du kan starte et spill med enten én eller flere venner. For å gjøre det hakket mer sosialt kan du også chatte eller prate mens dere holder på.

Alt du trenger er også inkludert i den nye Snapchat-klienten, så du trenger ikke bekymre deg om noen installasjon for hverken deg eller spillpartneren heller.

Seks spill ved lansering

I første omgang er det seks seks spill som ligger i Snap Games:

Bitmoji Party, Tiny Royale, Snake Squad, C.A.T.S. Drift Race, Zombie Rescue Squad og Alphabear Hustle.

Dette er da spill som enten byr på konkurranse eller krever at du kan samarbeide med snapvennene du spiller med.

Den nye oppdateringen som sørger for at Snap Games ligger klart, er ifølge Snapchat-utviklerne allerede i ferd med å rulles ut globalt.

Da vi prøvde funksjonen fredag morgen var imidlertid ikke alt helt på plass. Vi ble bare møtt med en feilmelding som sa vi hadde tilkoblingsproblemer:

Mindre skjermtid, sier du?

