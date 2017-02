Barcelona/Tek.no: Vi visste allerede for et par uker at Nokia skulle vise frem en moderne versjon av den klassiske 3310-modellen deres, men ikke før de faktisk viste den frem i går kunne vi virkelig tro det.

Men 3310 har altså nok en gang kommet for å ta brukere med storm, om enn i litt annen form i 2017 enn i 2000. Årets variant kommer i en drøss av forskjellige friske farger og kan skilte med blant annet fargeskjerm (men uten berøring), numeriske taster, et kamera og T9-ordbok. Og Snake, da.

Nokia 3310 Størrelse: 11,56 x 5,1 x 1,28 cm

Vekt: Ikke opplyst

Skjerm: 2,4 tommer, 320 x 240 piksler (QVGA)

Maskinvare: Ikke opplyst

Lagringsplass: 16 MB (!), plass for MicroSD inntil 32 GB

Operativsystem: Nokia Series 30+

Teknologi: Bluetooth 3.0 + SLAM, MicroUSB, Mini-jack, WAP (!), Snake, GSM (900 + 1800), FM-radio

Kamera: 2 MP, fix focus, LED-blits

Batteri: 1200 mAh Pris: 49 euro - eller omtrent 440 kroner. Norsk pris og slippdato foreløpig ikke annonsert, men vil bli tilgjengelig globalt.

Vi fikk klørne i en gul variant ved av Nokia 3310, Nokia-området, og det var med en liten nostalgisk tåre i øyet at vi begynte å fikle på rundt i menyene.

Lekker innpakning

Det har blitt lagt mye flid i designet av telefonen, og selv om den åpenbart mangler mange av funksjonene til en moderne smartmobil, så ser den pen ut. Knappe-layouten minner om den 17 år gamle forgjengeren, men mobilen har blitt mye tynnere siden den gang. Den knallgule plasten ligger godt i hånden, og uten at vi skal si det for sikkert ser den ut til å klare seg fint fra riper og skraper. Produsenten selv sier i hvert fall at plasten er gjennomfarget, så man burde i hvert fall ikke få problemer med stygge flekker der lakken er borte.

I motsetning til for originalen er det i utgangspunktet ikke annonsert muligheter til å bytte mellom såkalte Xpress-on-deksler til 3310. Muligens like greit. En stor andel av den produksjonen forsvant ut av de tusen elektronikkbutikker til restepriser da Nokia ga seg med konseptet forrige gang.

Litt mer moderne menyer

Dette er kanskje fargekombinasjonen som minner mest om den tradisjonelle blå/grå Nokia 3310. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I menyene kan du velge mellom å se to forskjellige rutenett, enten 3x3 ikoner eller 4x4, men vi fikk høre fra en av Nokia-assistentene på området at de også hadde prøvd seg med den klassiske menylayouten med bare ett ikon på hvert skjermbilde. Det ble imidlertid litt for klønete, og akkurat her er vi glade for at de prioriterte funksjonalitet fremfor nostalgi.

Mobilen har verken mye lagringsplass eller heftige spesifikasjoner å imponere med, og kameraet er tilsynelatende snytt ut av en 10 år gammel mobil. Det var så stor trengsel rundt testproduktene at å forsøke å sende bildene til oss selv ble det ikke tid til, men inntrykket av bildene basert på hvordan de så ut på skjermen var ikke veldig lovende.

Snake var bedre i gamle dager

Tastene føles akkurat ut som de gjorde for 17 år siden, og det er en god ting. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Men la oss være ærlige – ingen kommer til å kjøpe en Nokia 3310 for kameraets skyld, i hvert fall hadde ikke vi gjort det. Vi hadde kjøpt den for å spille Snake, naturligvis. Spillet som ikke engang er lagt under "spill"-ikonet i menyene, men som har fått en egen S-logo, som tar deg direkte til spillet når du trykker på det.

Spillet har endret seg litt i løpet av de 17 årene, og den lille slangen får nå bare spise frukt innenfor en gitt tid. Der du tidligere fikk spise frukt i all evighet, har du nå bare 30 sekunder på deg før nivået er ferdig. Vanskelighetsgraden går opp ved at flere og flere hinder legges til, men vi må innrømme at vi savnet en uendelig-modus. Men når det er sagt – vi fikk highscore på første forsøk på nivå 1 i Snake! Ta den, alle de andre 100 000 besøkende på MWC!

Så fort vi får tak i et testeksemplar av mobilen så må dette spillet definitivt utforskes mer enn det vi fikk gjort på messegulvet.

T9-ordbok på norsk? Check!

T9, aktivert! Foto: Niklas Plikk, Tek.no

De første minuttene med Nokia 3310 føles det rart å trykke rundt i menyer og apper med fysiske taster og ikke på en berøringsskjerm, men fingrene finner overraskende fort tilbake til glemte minner fra mange år tilbake. Dette ble ekstra merkbart da vi fyrte opp meldingsappen og aktiverte den norske T9-ordboken.

Fingermanøvre jeg ikke hadde utført på mange år bare kom av seg selv, noe som delvis skyldes at Nokia faktisk har beholdt all knappefunksjonalitet i meldingsappen. 1-tallet for punktum og symboler, stjerneknappen for å bytte mellom ord og 0-knappen for mellomrom. Akkurat som det skal være, altså!

Jeg vet om flere som savner et godt fysisk tastatur mobilen, og da også med T9 som inntastingsmetode. Etter å ha prøvd det igjen, etter mange års pause, kan jeg godt si at det fungerer ganske godt, selv når man tar nostalgien ut av regnestykket. I hvert fall for noen. For min egen del forblir det i nostalgiland.

Slik funker menyene på Nokia 3310.

Ikke framtidssikret

Bittelitt malurt hører til i dette knallfargede plastbegeret. For det første er nettverksstøtten på fattige GSM/2G i 900 og 1800 MHz. I disse dager omdisponeres mobilfrekvenser ganske hyppig, og det er rett og slett ikke alle steder eller operatører som har støtte for de riktige 2G-frekvensene. I Norge skulle det likevel fungere fint, her er den viktigste ulempen at du ikke får oppgraderingene i lydkvalitet som 3G og 4G gir.

Produsenten skryter også av at telefonen har strøm nok til å ta inn FM-radio i 39 timer i strekk. Og det er vel akkurat tilstrekkelig til å høre på radio til det norske FM-nettet legges ned. Samtidig er dette relative småting for en telefon som er så billig og har så høy morofaktor.

Se bildekarusellen nedenfor for et par ekstra bilder av den nye mobilen, og hvis du har lyst på ekstra lite smil kan du lese retrotesten vår av den gamle Nokia 3310 her!