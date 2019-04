Slo DOOM-rekord etter 20 år

Det første DOOM-spillet ble sluppet i 1993, og siden den gang har flere spillere iherdig kjempet om å slå spillet så raskt som overhodet mulig.

Inntil nylig har verdensrekorden for å komme seg gjennom det første nivået, Hangar, vært på ni sekunder. Rekorden ble satt så tidlig som i 1998, og siden den gang har ingen klart å slå rekorden.

Nå, etter over 20 år, har Aleksey Kamenev, bedre kjent som 4shockblast i speedrunner-miljøet, slått rekorden. 4shockblast klarte nemlig å komme igjennom det første nivået på bare åtte sekunder.

Teller bare i hele sekunder

Grunnen til at rekorden som ble satt i 1998 har holdt seg så lenge er fordi DOOM-spillet alltid runder ned tiden spillere bruker på nivåene. Bruker man 9,9 sekunder på et nivå, vil spillet fortsatt si at du var like rask som noen som brukte 9,1 sekunder.

Dermed har det ikke holdt å slå rekorden med et par hundredeler eller tideler, siden det ville resultert i den samme tiden i spillet.

Det har ført til at spillere i 20 år har forsøkt å skrelle av så mye tid som mulig for å komme seg over 9-sekundersgrensen, så spillet endelig skulle runde ned til 8 sekunder.

Det klarte 4shockblast.

Kamenev skal ha lagt bak seg over 50 000 forsøk for å endelig klare å komme seg til åttetallet. Han skal ha analysert hver eneste detalj i det første nivået til å finne den ultimate ruten, taktikken og gjennomføringen. Til slutt satt det.

Her kan du se det endelige rekordløpet, som for uinnvidde kan virke ganske så antiklimatisk:

Og hvis du trenger en tydeligere forklaring for hvorfor dette regnes som en så stor hendelse i speedrunner-miljøet, kan du se denne videoen: