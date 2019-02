Audi slipper konseptskisser av sin neste elbil

Audi varslet nylig at de kom til å lansere en mindre e-tron-SUV, og fredag slapp de konseptskissene av den nye bilen.

Den har foreløpig fått navnet Q4 e-tron, og konseptet skal vises frem for første gang på bilmessen i Genève i mars.

Audi melder at bilen ligger an til å få sin endelige lansering i slutten av 2020 eller starten av 2021.

På MEB-plattformen

Nederlandske Autoweek Nederlands meldte i januar at den nye e-tron-modellen skal bygges på Volkswagens MEB-plattform, som blant annet skal brukes også til deres ID-serie av elbiler. Det var basert på et intervju de gjorde med Audis sjef for eksteriørdesign, Andreas Mindt, på et e-tron-arrangement i Amsterdam.

De skrev da at bilen ville få en størrelse som vil plassere den mellom Audis Q2- og Q3-modeller, og spådde en batteripakke på mellom 45 og 50 kWh.

Det skulle gi en realistisk rekkevidde et sted mellom 250 og 300 kilometer, men det vil ikke overraske oss om Audi gjør om på disse planene og utstyrer Q4 med et større batteri.

Konseptet skal vises frem på bilmessen i Genève i mars. Foto: Audi

Får Tesla-konkurranse

Biler som Kia e-Niro, Hyundai Kona Electric og Opel Ampera-e fåes jo allerede med batterier på 60-64 kWh, og Q4 vil sannsynligvis i tillegg måtte konkurrere direkte med Teslas kommende Model Y, som er beskrevet som en kompakt-SUV bygget på Model 3-plattformen.

Den vil garantert ikke få et batteri mindre enn 50 kWh, og vil høyst sannsynlig komme på markedet omtrent på samme tid som Q4 e-tron.

Vi får uansett garantert vite mer om Audi-konseptet på bilmessen i Genève. Pressedagene der går av stabelen 5.-6. mars.

