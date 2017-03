Slik vil Airbus at vi skal bevege oss rundt i byene i fremtiden

Flyprodusenten Airbus kunngjorde nylig en prototype på en flyvende bil de håper å realisere i løpet av året, og nå er de på nytt i rampelyset.

Det nye konseptet Airbus nå har dratt sløret av heter Pop.Up og ble presentert under Geneva International Motor Show Sveits nylig. Det er utviklet i samarbeid med det italienske designbyrået Italdesign.

Transport i luft og på bakken

Pop.Up er et slags modulært konsept som innebærer å integrere en flyvende enhet i et bakkebasert kjøretøy. Når man har kommet til veis ende på bakken skal man altså dermed kunne ta luften fatt for å nå endestasjonen sin.

Det hele skal fungere helt sømløst, og meningen er å benytte seg av kunstig intelligens for å gi brukerne den optimale reisemåten, basert på hvor man skal og hvilke preferanser man har. Alt skal være automatisert og sømløst, og brukerne benytter kun en enkel applikasjon til å kommunisere med systemet slik at man kan slappe av underveis.

Appen kan brukes til å planlegge og booke hele reisen og gi tips og forslag på bakgrunn av trafikkforhold, tidsfaktorer, kostnader, samt brukernes ønsker og behov.

Karbonfiber-kapsel

Selve farkosten i Airbus' høytflyvende transportløsning består av en kapsel laget av karbonfiber som måler 2,6 meter i lengde, 1,4 meter i høyden og 1,5 meter i bredden. Denne er altså designet for å lette fra og lande på en bakkebasert enhet, som kan være en form for elbil eller eventuelt et tog.

Om teknologien blir realisert kan det altså se ut til at vi har en potensielt komfortabel transportfremtid i vente, men enn så lenge eksisterer idéen kun på konseptnivå, så det er ingen vits i å holde pusten i påvente av en kommersialisering. At seriøse aktører leker med konsepter er imidlertid en tydelig indikasjon på at intensjonene er på plass.

Mer informasjon om Pop.Up-konseptet kan du finne hos Airbus, og selskapet har også snekret sammen en demonstrasjonsvideo du kan se under.

