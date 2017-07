Facebook, Microsoft, Twitter og YouTube slår seg sammen for å bekjempe terrorisme

Flere av de store IT-selskapene har allerede gjort en innsats når det gjelder å begrense omfanget av terrorpropaganda, men nå trappes innsatsen kraftig opp. Gigantene Facebook, Twitter, YouTube og Microsoft har nemlig slått seg sammen om ny storoffensiv.

De respektive selskapene kunngjør det nye initiativet, kalt «Global Internet Forum to Counter Terrorism», i hver sine pressemeldinger.

Initiativet tar form som en samarbeidsplattform hvor selskapene blant annet skal utveksle idéer og løsninger for hvordan man mest mulig effektivt kan fange opp terror-relatert innhold på nettet ved hjelp av kunstig intelligens.

Teknologi og kunnskapsutveksling

I tillegg til diverse teknologiske løsninger skal det nye prosjektet også ta sikte på å jobbe sammen med andre institusjoner, blant annet organisasjoner, regjeringer og mindre selskaper, for å dele kunnskap og idéer rundt anti-terrorarbeid.

– Spredningen av terrorisme og voldelig ekstremisme er et presserende, globalt problem og en kritisk utfordring for oss alle. [...] Vi tror at ved å jobbe sammen og ved å dele de beste teknologiske og operasjonelle elementene fra våre individuelle tiltak kan vi ha en større effekt på trusselen fra terrorinnhold på Internett, skriver selskapene i pressemeldingen.

Det nye fremstøter er satt i gang på bakgrunn av politiske initiativer fra blant andre EU, G7-forumet og diverse regjeringer. I hvilken grad initiativet vil ha konsekvenser for vanlige forbrukere er uvisst, men selskapene skriver at målet er å bekjempe ekstremisme uten at det skal gå på bekostning av ytringsfrihet og personvern.

Mer informasjon kan du finne hos Facebook.

Twitter har nå fått en visuell overhaling »